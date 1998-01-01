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أول مقبرة تحت سطح البحر قريباً في أستراليا

الأربعاء 01 أغسطس 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول مقبرة تحت سطح البحر قريباً في أستراليا



وكالات / سما /

ينظر أعضاء المجلس المحلي في جولد كوست بمدينة كوينزلاند الأسترالية في اقتراح فريد من نوعه، لإنشاء أول مقبرة تحت الماء في العالم.

واستلهمت هذه الفكرة من نصب نيبتون التذكاري في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المتوقع أن تتحول المقبرة في حال الموافقة عليها إلى نقطة جذب سياحية لعشاق الغوص، كما أنها ستوفر مكاناً لدفن الأشخاص الذين أمضوا حياتهم في أعالي البحار.

وبدلاً من وسائل الدفن التقليدية، سيتم تأمين هياكل تحت الماء يتم تصنيعها بمواد صديقة للبيئة لدفن الأموات، بحسب موقع أسترالي.

وقال توم تيت عمدة جولد كوست، إن تزايد أعداد السكان، جعل من الضروري العثور على مواقع دفن بديلة، وأضاف: "المدن الكبرى في أستراليا والعالم تفتقر إلى مواقع الدفن. ونظراً لحب الأستراليين للمحيط، فإن فكرة الدفن تحت الماء يمكن أن تكون قابلة للتطبيق".

وسيتم بناء المقبرة في موقع مقترح بجوار هرم الغوص، وهو موقع جذب سياحي معروف في المنطقة.

#مقبرة #سطح البحر

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