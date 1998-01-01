محاكمة أمريكي بتهمة عض وخنق كلب !

وكالات / سما /

وجَّه المدعي العام في مدينة دنفر الأمريكية بيث ماكنون، تهمة التعامل بوحشية وعض وخنق كلب لـ"سارق"، بعد أن حاول الكلب إيقاف عملية السرقة.

وكان المتهم توماس بوش، والذي يبلغ 37 عامًا، قد أقدم على سرقة جرار زراعي، ما دعا شرطة مدينة دنفر لمطاردته.

وشملت لائحة الاتهامات التي وجَّهها المدعي العام، 3 اتهامات تتعلق بسرقة مركبة مع سبق الإصرار، و3 أخرى تتعلق بالتستر على حادث، واتهام يتعلق بالتعامل الوحشي اتجاه كلب بوليسي أثناء العمل، حيث أقدم الرجل على عض وخنق الكلب.

وقالت السلطات، إنَّ المتهم "بوش" استولى على سيارة، ثم شاحنة جرّ قبل أن يستقل الجرار الزراعي من منشأة تابعة لإدارة المياه بالمدينة، مشيرة إلى أنَّ سيارة تابعة للشرطة، نجحت في إيقاف الجرار وسط المدينة.