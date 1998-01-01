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أربع فتيات فلسطينيات في المرحلة النهائية من مسابقة للتكنولوجيا بأمريكا

الأربعاء 01 أغسطس 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربع فتيات فلسطينيات في المرحلة النهائية من مسابقة للتكنولوجيا بأمريكا



وكالات / سما /

تستعد أربع فتيات فلسطينيات للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مسابقة (تكنوفيشن العالمية) بعد تأهلهن للمرحلة النهائية.

ونجح الفريق المكون من تمارة عوايص وزبيدة الصدر وماسة حلاوة ووسن السيد الطالبات في المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبلاط في تصميم تطبيق على الهاتف المحمول لإعداد المتدربين لمكافحة الحرائق اسمه (‭‭Be a firefighter‬‬).

وهذه المسابقة التي تقام للعام التاسع في الولايات المتحدة مخصصة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 عاما وتهدف إلى تشجعيهن على العمل في مجال التكنولوجيا.

وقالت الطالبات في لقاء مع رويترز خلال وجودهن في جامعة النجاح الوطنية في نابلس إن التطبيق لعبة واقع افتراضي تقدم طريقة جديدة لتعليم اللاعبين كيفية تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وتسمح اللعبة للاعبين بعيش تجربة الحريق واللعب عن طريق اتخاذ التصرف المناسب لمنع حدوث حريق أو إطفاء حريق مشتعل.

واستلهمت الفتيات التطبيق خلال تقديم الدفاع المدني محاضرات في المدرسة حول التعامل مع الحرائق وتجنب الأخطاء التي تحدث عند اشتعال حريق وخصوصا في المنازل.

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وقالت ماسة حلاوة ”مشروعنا هو لعبة توعية تُعلم في نفس الوقت كيف يتعاملون في الحرائق، ممكن يطفئ حريق أو يمنع حريق“.

وأضافت أن التطبيق ”تم عمله على أكثر من جزء“.

وينتقل المتسابق من مستوى إلى آخر في اللعبة التي صممتها الفتيات على أربع مراحل حتى الآن ويأملن في إضافة مراحل أخرى في المستقبل.

وتأهل للمرحلة النهائية في المسابقة 12 فريقا من أصل 2000 فريق من 100 دولة.

وقال يمامة الشكعة المشرفة على فريق الفتيات ”التجربة ممتازة مع هذا الفريق“.

وأضافت ”بعد المسابقة سواء ربحنا أو ما ربحنا، ممكن أن نطور هذه اللعبة وتحقيق مردود مادي منها“.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني أبدى إعجابا كبيرا بهذا التطبيق الذي يمكن أن يساعد في نشر التوعية بشكل أكبر من توزيع المنشورات.

#فتيات #مسابقة

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