مكالمات واتس آب الفيديوية الجماعية متاحة للجميع

وكالات / سما /

أطلق تطبيق واتس آب ميزة مكالمات الفيديو الجماعية رسمياً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، هي الميزة التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) الماضي خلال مؤتمر فيس بوك للمطورين.

يدعم تطبيق واتس آب إجراء مكالمات الفيديو منذ 2016، لكن كانت مقتصرة على شخصين فقط، أما الآن أصبحت ميزة مكالمات الفيديو الجماعية تدعم الاتصال بين أربعة أشخاص في وقت واحد، بغض النظر عن مكان الأشخاص.

ميزة متواضعة

تعتبر الزيادة في عدد الأشخاص متواضعة إلى حد ما مقارنة بتطبيقات أخرى، حيث يدعم تطبيق فيس بوك مسنجر مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 50 شخص، بينما يدعم تطبيق سناب شات تواصل 16 مشاركاً، كما سيدعم تطبيق أبل فيس تايم ما يصل إلى 32 شخصاً عند إطلاق "آي أو إس 12" في وقت لاحق من هذا العام.

ميزة التشفير التام

لكن أهم ما يميز تطبيق واتس آب عن بعض منافسيه ميزة تشفير التام لمكالمات الفيديو، مثلما يحدث مع الرسائل النصية والمكالمات الصوتية التي يتم إرسالها داخل التطبيق.

وبإمكان المستخدمين تجربتها من الآن، ببدء مكالمة فيديو فردية والنقر على الزر "إضافة مشارك" الجديد في الزاوية العلوية اليمنى لإضافة المزيد من جهات الاتصال إلى المكالمة.