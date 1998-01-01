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إرضاع الطفل في الدقائق الأولى عقب ولادته ينقذ حياته

الأربعاء 01 أغسطس 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرضاع الطفل في الدقائق الأولى عقب ولادته ينقذ حياته



وكالات / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه بسبب غياب المعرفة يتم تغذية ملايين الرضع على مستوى العالم في الدقائق الأولى التالية لولادتهم بالعسل أو مياه محلاة بالسكر أو بغذاء اصطناعي للرضع.

وحذرت المنظمتان في تقرير نُشر أمس في جنيف من أن عدم إرضاع حديثي الولادة على الفور من ثديي الأم قد يكون له عواقب خطيرة على حياة الطفل.

واعتبرت المنظمتان الإرضاع الفوري للطفل عقب الولادة تأمينا لحياة الرضيع خاصة في الدول الفقيرة، وبحسب البيانات فإن ثلاثة من بين كل خمسة رضع - 78 مليون رضيع على مستوى العالم - لا يستفيدون من الرضاعة الفورية عقب الولادة.

وأوضح التقرير أن الأطفال الذين يرضعون لأول مرة عقب يوم من ولادتهم، ترتفع لديهم خطورة الوفاة بمقدار يزيد عن الضعف مقارنة بالأطفال الذين تلقوا الرضاعة عقب ولادتهم مباشرة.

#الطفل #الرضاعة

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