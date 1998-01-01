ركوب الدراجة الكهربائية مفيد صحيا

وكالات / سما /

أفادت دراسة طبية سويسرية حديثة بأن ركوب الدراجة الكهربائية يساعد على تعزيز الصحة واللياقة البدنية، بطريقة مماثلة للدراجة التقليدية.

وقام باحثون من جامعة بازل بإجراء تلك الدراسة التي نشرت في دورية "مجلة الطب الرياضي السريري" العلمية.

والدراجة الكهربائية تعمل بمحرك كهربائي متكامل يمكن استخدامه لدفعها إلى الأمام بطريقة تماثل الدراجة البخارية، كما أنها تدار بدواسة من قبل الراكب بطريقة تشبه التقليدية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون نتائج حملة في سويسرا تدعو إلى ركوب الدراجات واستخدامها وسيلة للوصول إلى مكان العمل لمدة شهر واحد خلال العام. وشارك في الحملة نحو 65 ألف شخص هذا العام.

ودرس الفريق الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص، كما راقبوا الفوائد الصحية التي تعود على مجموعتين، استقلت الأولى الدراجات التقليدية بينما استقلت الثانية الكهربائية.

ووجد الباحثون أن الذهاب إلى العمل باستخدام الدراجة الكهربائية لم يكن أقل فعالية من التقليدية، كما أن فوائده الصحية تماثل ركوب الدراجات العادية.

وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أنه حتى بعد فترة تدريب قصيرة نسبيًا -بلغت أربعة أسابيع فقط باستخدام الدراجات الكهربائية- حقق الأشخاص تحسينات في اللياقة القلبية التنفسية تماثل ركوب الدراجات التقليدية.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين في مجموعة الدراجة الكهربائية كانوا يتنقلون في المتوسط بسرعة أعلى، وأظهروا ارتفاعًا في الأداء اليومي لركوب الدراجة.

ونقلت عن قائد فريق البحث د. أرنو شميدت تروكسايس أن "النتائج تشير إلى أن الدراجة الكهربائية يمكن أن تزيد من التحفيز، وتساعد من يعانون من زيادة الوزن وكبار السن للحفاظ على تدريب اللياقة البدنية على أساس منتظم".

وأضاف تروكسايس أن "من يركبون الدراجات الكهربائية يستفيدون بشكل دائم، ليس فقط من حيث اللياقة البدنية، ولكن أيضًا من حيث العوامل الأخرى، مثل خفض ضغط الدم، وزيادة التمثيل الغذائي للدهون، والرفاهية العقلية بشكل عام".