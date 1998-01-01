الحكم المحلي تناقش المعيقات والمشاكل التي تواجه الهيئات المحلية

غزة / سما /

ناقشت وزارة الحكم المحلي مع مهندسي التخطيط والتنظيم في بلديات قطاع غزة المشاكل والمعيقات التي تواجه الهيئات المحلية وذلك لتطوير وتقريب وترابط الأطقم الفنية في قطاعي التنظيم وتخطيط المدن لكلا من البلديات والوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد بقاعة الاجتماعات بالوزارة بحضور الوكيل المساعد م. سعيد عمار، ومدير عام الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني م. صبحي سكيك، ومدير عام الإدارة العامة للمساحة م. عمر زايده ولفيف من مهندسي التنظيم والمساحة بالوزارة.

وقال م. سعيد عمار أن الهدف من اللقاء تحقيق أفضل الأساليب والطرق التي تحقق وتنسجم مع مصالح المواطنين وبما لا يتعارض مع مقتضيات الصالح العام.

وأكد عمار على أهمية وضرورة تعزيز العلاقة بين لجان التنظيم المحلية بالبلديات ووزارة الحكم المحلي خاصة اللجنة المركزية، وأهمية تنفيذ ما جاء بنظام الأبنية الذي تم اعتماده من اللجنة المركزية.

وأوضح م. صبحي سكيك أن اللقاء يعتبر امتدادا لتطوير وتقريب العلاقات بين طواقم التنظيم والتخطيط العمراني للبلديات والوزارة، حيث يتبنى مبدأ الصراحة والشفافية والوضوح.

وجري خلال اللقاء مناقشة تحديث المخططات الهيكلية ونسبة الالتزام بها وما تم تنفيذه ومسببات عدم الالتزام بالمخطط وعدم تنفيذه ووضع خطط استراتيجية بجداول زمنية لتنفيذ المشاريع المحددة ضمن المخطط الهيكلي ومعايير تحديث المخطط الهيكلي.

وتعقد وزارة الحكم المحلي لقاءات تشاورية مع مهندسي البلديات ضمن سياسة تعزيز العمل التشاركي وتبادل الخبرات ومعرفة الاحتياجات التي تخص مهندسي التنظيم العمراني بالبلديات.