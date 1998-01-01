طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

رام الله / سما /

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، عن مصادقة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس، على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية، التي جاءت على النحو التالي:

1-الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الصندوق القومي

2-الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات في "م.ت.ف"

3-الدكتورة حنان عشراوي، رئيسا لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة.

4-الرفيق تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية.

5-الدكتور أحمد مجدلاني، رئيسا لدائرة العمل والتخطيط الفلسطينية.

6-الرفيق صالح رأفت، رئيسا للدائرة العسكرية والأمنية.

7-الرفيق واصل أبو يوسف، رئيسا لدائرة التنظيمات الشعبية.

8-الأخ عزام الأحمد، رئيسا لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

9-الدكتور زياد أبو عمرو، رئيسا لدائرة العلاقات الدولية.

10-الرفيق بسام الصالحي، رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية.

11-الأخ عدنان الحسيني، رئيسا لدائرة شؤون القدس.

12-الدكتور أحمد أبو هولي، رئيسا لدائرة شؤون اللاجئين

13- الدكتور علي أبو زهري، رئيسا لدائرة التربية والتعليم

14- الدكتور فيصل عرنكي، رئيسا لدائرة التنمية البشرية.

15- الأخ أحمد بيوض التميمي، رئيسا لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

16-تتبع دائرة شؤون المغتربين في "م.ت.ف" لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مباشرة.

17-تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة.

كما أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتكليف الدكتور نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتا، وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه.

كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي على النحو التالي:

1-الأخ تيسير خالد، رئيسا.

2-الدكتور أحمد مجدلاني.

3-الأخ عزام الأحمد.

4-الأخ بسام الصالحي.

5-الأخ أحمد أبو هولي.

6-الدكتور فيصل عرنكي.

7-الدكتور رمزي خوري.

وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، على النحو التالي:

1-الدكتور أحمد أبو هولي، رئيسا.

2-الدكتور أحمد مجدلاني.

3-الأخ عزام الأحمد.

4-الدكتور زياد أبو عمرو.

5-الدكتور فيصل عرنكي.

6-الأخ بسام الصالحي.

وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في شهر نيسان 2018، التي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن، وبما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري كنقطة ارتكاز لصفقة القرن، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.