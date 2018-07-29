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المنتخب الاولمبي الى فيتنام ومن ثم الى اندونيسيا

الأربعاء 01 أغسطس 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الاولمبي الى فيتنام ومن ثم الى اندونيسيا



رام الله / سما /

غادر المنتخب الفلسطيني الاولمبي الى فيتنام، للمشاركة في البطولة كرة القدم المقامة هناك والتي تشارك فيها عدة منتخبات عشية المولد الاولمبي الاسيوي

وقال ايمن صندوقة المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان الاولمبي غادر الى فيتنام بعد ان خاض مباراتين امام المنتخب العماني في مدينة مسقط الاولى انتهت بالتعادل السلبي وكانت بتاريخ 26/7/208 والثانية خسرها المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4/2 وكانت بتاريخ 29/7/2018 .

ووصف " صندوقة " المباراتين بالقول: انها كانت بداية جيدة ، حيث لعبنا في المباراة الثانية بتشكيلة مختلفة عن الاولى، وهذا طبعا من اجل تحضير جميع اللاعبين خاصة بعد إجراء قرعة اندونيسيا وتقديم موعد المباريات في الدورة الاولمبية .

وأضاف ان ذلك سبب لنا مشكلة تمثلت في عدم وجود فترة راحة، بين بطولة فيتنام ودورة الالعاب الاسيوية ، وهذا "والقول لصندوقة " يتعارض مع برنامج التحضير المعد سابقا ، لهذا لجأنا الى تدوير اللاعبين خوفا من الارهاق، دون النظر الى النتائج، حيث اننا نركز على الهدف الرئيس وهو دورة الالعاب الاسيوية .

وتابع حديثة بالقول : " اليوم نغادر الى فيتنام وسوف يلتحق بنا اللاعب مهند فنون وننتظر وصول اللاعب وليد ابو دان من المحافظات الجنوبية ومحمد درويش ، واللاعبين الثلاثة فوق السن حيث يكتمل عندها المنتخب .

وأوضح صندوقة ان تقديم المباريات في اندونيسيا يعني ان المباراة التي كانت ستقام في 14/8/2018 اصبحت بتاريخ 10/8/2018 وهذا خلق لنا ارباكا لان دورة فيتنام، تنتهي بتاريخ 7/8/2018 وهذا يعني عدم وجود فترة راحة للاعبين نأمل تجاوزها في اندونيسيا عند انضمام اللاعبين فوق السن .

جدير بالذكر ان مشاركة الفدائي الاولمبي تأتي برعاية شركة "ايبك"

#المنتخب الاولمبي #فيتنام

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