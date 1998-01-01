فيدال مجبر على تمديد عقده مع بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى إنتر

وكالات / سما /

قالت تقارير صحفية إيطالية أن اتفاق انتقال أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان من بايرن ميونخ قد حسم بالفعل. وتم التوصل إلى اتفاق بين نادي سان سيرو ونظرائهم في البوندسليجا ، حيث سيتم تأكيد الانتقال قبل نهاية الأسبوع، مقابل 20 مليون يورو.

ويذكر أن فيدال سيوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النيرازوري، براتب يبلغ 4.5 يورو في الموسم، أقل بكثير مما يكسبه في ألمانيا.

في حين أن هذه الخطوة من المؤكد أنها ستحدث، إلا أن “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية توضح أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب تسويتها.

لكي يتمكن إنتر ميلان من الوفاء بقوانين اللعب المالي النظيف، يمكنهم فقط جلب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على شكل إعارة مع خيار الشراء في الصيف المقبل. وبالنظر إلى أن فيدال لم يتبق سوى عام واحد على عقده مع بايرن ميونخ ، فإنه سيكون متاحًا مجانا في يونيو المقبل على أي حال.

على هذا النحو ، يتعين على نادي إنتر ميلان إعطاء ضمانات على دفع رسوم النقل الدائم في الصيف المقبل، لذلك من المتوقع أن يمدد فيدال عقده مع بايرن لمدة عام قبل إبرام الصفقة مع إنتر.

بمجرد أن يتم ذلك ، سيتجه الدولي تشيلي إلى إيطاليا للخضوع للفحوصات الطبية قبل أن يكمل رسميا عودته إلى الدوري الإيطالي.