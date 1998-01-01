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رسميا.. لوكاس ديني يوقع لإيفرتون

الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. لوكاس ديني يوقع لإيفرتون



وكالات / سما /

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت اليوم الأربعاء، عن ضم الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني من برشلونة.

 

صاحب (25 عاما) وقع على عقد دائم مع النادي الإنجليزي يمتد لـ 5 سنوات حتى نهاية يونيو 2023. بعدما كان الدولي الفرنسي قد غادر معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية في ليفربول يوم الأربعاء.

وتقدر قيمة الصفقة بـ 20.2 مليون دولار بالإضافة إلى 1.5 مليون دولار من المتغيرات.

وقال ديني في تصريحات له لقناة إيفرتون التلفزيونية:” إيفرتون هو ناد كبير له تاريخ عظيم. أريد أن ألعب وأفوز بالمباريات هنا، ونسعد المشجعين. لعبت كرة قدم جيدة في روما ولعبت بشكل جيد أيضا في برشلونة. تطورت كثيراً كلاعب عن طريق اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم.”

“عندما تلعب مع أفضل اللاعبين ، يساعدك ذلك على بناء شخصيتك ، وبطبيعة الحال ، يساعدك ذلك على أرض التدريب وأثناء المباريات أيضًا ، لأنك تريد أن تقدم أفضل ما لديك. أريد أن اكتشف أفضل دوري في العالم. الجميع يحب الدوري الممتاز. أنا لست خائفا ، أنا متحمس. بالنسبة لي ، إنه تحد جديد لاكتشاف بلد ، ودوري ، وشعب ، وناد عظيم مثل إيفرتون. إنه رائع “.

#لوكاس ديني #ايفرتون

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