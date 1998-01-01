جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو يترك باب الرحيل مفتوحاً أمام مارسيال

الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يترك باب الرحيل مفتوحاً أمام مارسيال



وكالات / سما /

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد انزعاجه الشديد بسبب ما قام به لاعبه أنتوني مارسيال بسبب سفره إلى بلاده في فرنسا لحضور مولد ابنه الثاني وعدم العودة مرة آخرى إلى معسكر الفريق الإنجليزي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن سؤال الصحفيين عن متى سيعود مارسيال إلى المعكسر التدريبي للفريق، قال مورينيو عقب الفوز على ريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال:” لا أعرف بإمكانكم سؤاله عن هذا السؤال”.

وبعدها طُرح عليه سؤالاً آخراً وهو، هل سيكون مارسيال جزءاً من الفريق بعد العودة من التحضيرات في بداية الموسم؟ قال السبيشال وان:” لا أعرف”.

وواصل:” أعرف جيداً اللاعبين الذي سأختراهم للعب المباريات في الموسم الجديد، والذي يبذلون كل مجهود لرفع إسم هذا النادي عالياً، لوكاكو وجونز ولينجارد سيعودون مبكرًا من الإجازة لمساعدة الفريق”.

جدير بالذكر أن مارسيال يملك 3 سنوات متبقية في عقده ولم يشارك الموسم الماضي كثيراً، وشهد مؤخراً الكثير من المشاكل مع مدربه جعله يغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومباريات الدوري لعدم توافقه مع مورينيو.

#مورينيو

أخبار ذات صلة

mpabbe

مبابي يترك باب الرحيل عن ناديه مفتوحاً

مورينيو يفتح باب الرحيل أمام ماتا

روني يحذر مورينيو من بيع مارسيال

اليونيايتد

فيديو.. مارسيال البديل ينقذ اليونايتد أمام توتنهام

مورينو

لا عقوبات على مورينيو بعد طرده أمام ساوثامبتون

مورينيو يوجه ألفاظا بذيئة إلى حكم المباراة أمام كارديف

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. وفد قيادي رفيع من حماس الخارج يلتحق بوفد الحركة في القاهرة

"أفلام إباحية" تتسبب في مقتل مسنّ

بالصور.. المخابرات السودانية تحرر عسكريين مصريين في ليبيا

كاردشيان: كنت عارية حين اتصل بي ترامب (شاهد)

تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

جريمة بشعة تهز مصر

الرجوب: مصر لم تقدم ورقة جديدة للمصالحة بل اوراقا للتنفيذ

الأخبار الرئيسية

التنفيذية

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الاونروا- ارشيف

الاونروا : المفوض العام لم يقرر بعد بدء العام الدراسي من عدمه

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة إسرائيلية : السعودية تقضي على صفقة القرن

الحوراني : حالة إحباط تخيم على الشارع الفلسطينى بسبب فشل جولات المصالحة السابقه

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: مصر تعمل على "جسر" خلافات فتح مع موقف حماس عبر "تعديلات نسبية"