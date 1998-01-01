مورينيو يترك باب الرحيل مفتوحاً أمام مارسيال

وكالات / سما /

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد انزعاجه الشديد بسبب ما قام به لاعبه أنتوني مارسيال بسبب سفره إلى بلاده في فرنسا لحضور مولد ابنه الثاني وعدم العودة مرة آخرى إلى معسكر الفريق الإنجليزي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن سؤال الصحفيين عن متى سيعود مارسيال إلى المعكسر التدريبي للفريق، قال مورينيو عقب الفوز على ريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال:” لا أعرف بإمكانكم سؤاله عن هذا السؤال”.

وبعدها طُرح عليه سؤالاً آخراً وهو، هل سيكون مارسيال جزءاً من الفريق بعد العودة من التحضيرات في بداية الموسم؟ قال السبيشال وان:” لا أعرف”.

وواصل:” أعرف جيداً اللاعبين الذي سأختراهم للعب المباريات في الموسم الجديد، والذي يبذلون كل مجهود لرفع إسم هذا النادي عالياً، لوكاكو وجونز ولينجارد سيعودون مبكرًا من الإجازة لمساعدة الفريق”.

جدير بالذكر أن مارسيال يملك 3 سنوات متبقية في عقده ولم يشارك الموسم الماضي كثيراً، وشهد مؤخراً الكثير من المشاكل مع مدربه جعله يغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومباريات الدوري لعدم توافقه مع مورينيو.