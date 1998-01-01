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إنتر ميلان يتحرك لضم لوكا مودريتش !

الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يتحرك لضم لوكا مودريتش !



وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يتحرك لضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

وكان لوكا مورديتش ابن الـ 32 عامًا قد انتقل للعب في صفوف ريال مدريد صيف 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبور الإنجليزي بمبلغ 30 مليون يورو.

ويعد لوكا مودريتش أحد أهم وأفضل العناصر المتواجدة حاليًا في المرينجي وأوروبا في مركز خط الوسط.

وذكرت الشبكة أن إنتر ميلان قد تواصل مع وكيل أعمال النجم الكرواتي لوكا مودريتش للحديث عن إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويقضي لوكا مودريتش حاليًا إجازته السنوية بعد انتهاء كأس العالم 2018 الذي أقيم على الأراضي الروسية، وكان مودريتش أحد أسباب وصول منتخب كرواتيا للمباراة النهائية، وبسبب ذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

 

وأشارت الشبكة أن لوكا مودريتش من حيث المبدأ موافق على الانتقال للعب في إنتر ميلان هذا الصيف، وفي الأيام القليلة المقبلة سيتفاوض الإنتر بشكل رسمي مع ريال مدريد على ضم اللاعب.

وأكملت الشبكة أن في حالة فشل التعاقد مع لوكا مودريتش، سيتوجه الإنتر للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني.

#إنتر ميلان

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