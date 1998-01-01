تشيلسي يتجه إلى تحصين كانتي بعقد خيالي

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية أن تشيلسي ينوي تحصين لاعب خط وسطه المميز نجولو كانتي بعقد جديد ضخم، يحصل بموجبه على راتب 290 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ليكون بذلك اللاعب الأعلى راتبا في البلوز.

بطل العالم مع المنتخب الفرنسي هو هدف رئيسي لباريس سان جيرمان هذا الصيف، رغم رفض النادي الإنجليزي تماما لفكرة خروجه، إلا أن النادي الباريسي لا يزال متمسكا بالفكرة على الرغم من ذلك، ولديه ما يكفي من الموارد لإغراء اللاعب وناديه.

وحسب نفس المصدر تشيلسي وضع على طاولة كانتي العرض بالفعل، وهو لمدة 5 سنوات بقيمة 290 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وكان كانتي الهدف الأول لباريس سان جيرمان منذ تعيين المدير الفني توماس توشيل على رأس الإدارة الفنية.