تأجيل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل قرارها بشأن الالتماسات المقدمة لوقف هدم وإخلاء منطقة الخان الأحمر بالقدس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن ممثل "الدولة الإسرائيلي" اقترح خلال المداولات التي جرت منذ الصباح بأن يتم نقل خيام السكان وإعادة بناء المدرسة لهم في غضون أسبوع على "حساب الدولة" إلى منطقة الجهالين، أو أن يتم نقلهم إلى الشرق من مستوطنة متسيبو أريحو "أريحا".

وأشارت إلى أن مقدمي الالتماسات رفضوا تلك الاقتراحات، وتقرر تأجيل إصدار الحكم بشأن القضية.

وسبق أن أوصى قضاة المحكمة بالتوصل لاتفاق بين سكان الخان الأحمر من جهة والإدارة المدنية من جهة أخرى.

وبدأت جلسة مداولات صباح اليوم في المحكمة بشأن البناء بتلك المنطقة والذي ترى فيه إسرائيل بأنه "غير قانوني". فيما يرفض السكان ذلك ويتمسكون ببقائهم في تلك المنطقة.

ونظرت المحكمة في عدة التماسات قدمت بشأن منطقة الخان الأحمر.

وأوصى القاضي الرئيسي للجلسة بأن يتم التوصل لاتفاق بين سكان المنطقة والإدارة المدنية لنقل السكان لمنطقة جديدة لا تكون أبو ديس أو البقاء في منطقة الخان.

وقال القاضي أنهم حتى في المجتمعات اليهودية يفضلون الإخلاء بالاتفاق وليس بأوامر الإنفاذ.