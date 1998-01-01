جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تأجيل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الأحمر

الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الأحمر



القدس المحتلة / سما /

 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل قرارها بشأن الالتماسات المقدمة لوقف هدم وإخلاء منطقة الخان الأحمر بالقدس.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن ممثل "الدولة الإسرائيلي" اقترح خلال المداولات التي جرت منذ الصباح بأن يتم نقل خيام السكان وإعادة بناء المدرسة لهم في غضون أسبوع على "حساب الدولة" إلى منطقة الجهالين، أو أن يتم نقلهم إلى الشرق من مستوطنة متسيبو أريحو "أريحا".

وأشارت إلى أن مقدمي الالتماسات رفضوا تلك الاقتراحات، وتقرر تأجيل إصدار الحكم بشأن القضية.

وسبق أن أوصى قضاة المحكمة بالتوصل لاتفاق بين سكان الخان الأحمر من جهة والإدارة المدنية من جهة أخرى.

وبدأت جلسة مداولات صباح اليوم في المحكمة بشأن البناء بتلك المنطقة والذي ترى فيه إسرائيل بأنه "غير قانوني". فيما يرفض السكان ذلك ويتمسكون ببقائهم في تلك المنطقة.

ونظرت المحكمة في عدة التماسات قدمت بشأن منطقة الخان الأحمر.

وأوصى القاضي الرئيسي للجلسة بأن يتم التوصل لاتفاق بين سكان المنطقة والإدارة المدنية لنقل السكان لمنطقة جديدة لا تكون أبو ديس أو البقاء في منطقة الخان.

وقال القاضي أنهم حتى في المجتمعات اليهودية يفضلون الإخلاء بالاتفاق وليس بأوامر الإنفاذ.

#الخان الاحمر #محكمة

أخبار ذات صلة

الخان الاحمر

محكمة الاحتلال العليا تجمد قرار هدم وترحيل الخان الأحمر حتى 15 آب

ارشيفية

العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر

مدرسة صور باهر - ارشيف

لاول مرة ..المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على إغلاق مدرسة بالقدس المحتلة

الرئيس مع اعضاء المحكمة الدستورية

المحكمة الإدارية بغزة تقرر إلغاء قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

موغريني- ارشيف

موغريني: نتوقع من إسرائيل أن تعيد النظر بقرارها هدم الخان الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. وفد قيادي رفيع من حماس الخارج يلتحق بوفد الحركة في القاهرة

"أفلام إباحية" تتسبب في مقتل مسنّ

بالصور.. المخابرات السودانية تحرر عسكريين مصريين في ليبيا

كاردشيان: كنت عارية حين اتصل بي ترامب (شاهد)

تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

جريمة بشعة تهز مصر

الرجوب: مصر لم تقدم ورقة جديدة للمصالحة بل اوراقا للتنفيذ

الأخبار الرئيسية

التنفيذية

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الاونروا- ارشيف

الاونروا : المفوض العام لم يقرر بعد بدء العام الدراسي من عدمه

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة إسرائيلية : السعودية تقضي على صفقة القرن

الحوراني : حالة إحباط تخيم على الشارع الفلسطينى بسبب فشل جولات المصالحة السابقه

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: مصر تعمل على "جسر" خلافات فتح مع موقف حماس عبر "تعديلات نسبية"