16 شخص لقوا مصرعهم وإصيب 996 شخص في 1303 حادث سير وقعت الشهر الماضي

لقي 16 شخص مصرعهم وأصيب 12 شخص بجراح خطيرة في 1303حادث سير وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1303 حادث سير نتج عنها مصرع 16 شخص وإصابة 996 شخص، وصفت حالة 12 منهم بالخطيرة، و 73 شخص بالمتوسطة، 911 شخص بالبسيطة .

وأشار البيان، إلى أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 43490 مركبة وأنزلت عن الشارع 1271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 21985 مخالفة مرورية، وحجزت 1033 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 1172 مركبة غير قانونية .