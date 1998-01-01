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16 شخص لقوا مصرعهم وإصيب 996 شخص في 1303 حادث سير وقعت الشهر الماضي

الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

لقي 16 شخص مصرعهم وأصيب 12 شخص بجراح خطيرة في 1303حادث سير وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1303 حادث سير نتج عنها مصرع 16 شخص وإصابة 996 شخص، وصفت حالة 12 منهم بالخطيرة، و 73 شخص بالمتوسطة، 911 شخص بالبسيطة .

وأشار البيان، إلى أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 43490 مركبة وأنزلت عن  الشارع 1271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 21985 مخالفة مرورية، وحجزت 1033 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 1172 مركبة غير قانونية .

#الشرطة الفلسطينية

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