الأونروا :العام الدراسي في مدارس الاونروا سينطلق كالمعتاد في 29 من الشهر الجاري

غزة / سما /

قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية سكوت اندرسون "ان العام الدراسي سينطلق في موعده المعتاد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في 700 مدرسة من مدارس وكالة الغوث، التي تضم 500 الف طالب وطالبة في الأقاليم التي تعمل بها (الضفة، وغزة، والأردن، وسوريا، ولبنان).

واضاف اندرسون في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر معهد المعلمين برام الله، انه رغم الصعوبات التي تواجه "الأونروا" الا أننا نجحنا في توفير الأموال اللازمة لانطلاق العام الدراسي في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن "الاونروا" تعاني من مصاعب مالية جمة، ولا تزال تعاني من عجز يتجاوز 200 مليون دولار، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها المقدمة "للأونروا" منذ عام.

واضاف "ان حملة الكرامة لا تقدر بثمن"، قد جمعت 238 مليون دولار، ولكن لا تزال تعاني من عجز يصل الى 217 مليون خلال العام الجاري.