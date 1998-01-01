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زحالقة يثير غضب نتنياهو على خلفيّة قانون القومية

الأربعاء 01 أغسطس 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
زحالقة يثير غضب نتنياهو على خلفيّة قانون القومية



القدس المحتلة / سما /

نشر جمال زحالقة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عبر صفحته في فيسبوك خارطة كاملة لفلسطين ملونة بالعلم الفلسطيني، وأرفقها بدعوة لتنسيق إضراب شامل رفضًا لقانون القومية الذي أقر مؤخرًا في إسرائيل.

وقال زحالقة "شعب فلسطين شعب واحد لا يقبل القسمة إلا على واحد، شعب حي يتحدّي مصيره ويسعى لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق به لتحقيق العدالة، لا أقلّ ولا أكثر".

وأثارت الصورة غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أشار لنكران زحالقة لـ "دولة إسرائيل" على الخارطة.

وغرد نتنياهو على تويتر ردا على زحالقة "لا يا زحالقة، إسرائيل ليست دولة قومية للفلسطينيين، إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ولهذا السبب قمنا بتشريع القانون القومي".

#زحالقة #نتنياهو #قانون القومية

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