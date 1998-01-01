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الاحتلال يجرف أراضي لإقامة متنزه استيطاني شرق بيت لحم

الأربعاء 01 أغسطس 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

جرفت جرافات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، أراضي في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، لإقامة متنزه استيطاني.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض واقعة ما بين مستوطنتي "نوكاديم" والداد" الجاثمتين على اراضي المواطنين، بهدف اقامة متنزه طبيعي استيطاني، حيث تبلغ المساحة المراد الاستيلاء عليها قرابة (100 دونم).

وأشار بريجية الى ان المشروع سيكون من خلال شق طرق وزراعة اشجار وتركيب مقاعد، وسيقوم بربط مستوطنتي "نوكاديم" و"الداد" مع بعضهما.

يذكر أن الاحتلال خلال الفترة الاخيرة صعد من هجمته الاستيطانية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، طالت الاستيلاء على حوالي (400 دونم)، عدا عن اقرار الحكومة إنشاء (270) وحدة استيطانية في مستوطنتي دانيال والداد.

#الاحتلال

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