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روسيا أبلغت "إسرائيل" انسحاب القوات الإيرانية لـ 85 كيلو عن حدودها

الأربعاء 01 أغسطس 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا أبلغت "إسرائيل" انسحاب القوات الإيرانية لـ 85 كيلو عن حدودها



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "كان الإسرائيلي نقلاً عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، تأكيده انسحاب القوات الإيرانية من مواقعها السابقة في الجنوب السوري لمسافة خمسة وثمانين كيلومترا عن الحدود مع "إسرائيل".

وقال هذا الدبلوماسي في حديث لوكالة انترفاكس الروسية الليلة الماضية عقب اختتام مفاوضات سوتشي حول سوريا، إن هذا لانسحاب تم برعاية روسيا لعدم إزعاج قيادة "إسرائيل".

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن لافرينتييف أوضح أنه من المتوقع أن تتولى قوات الأمم المتحدة العمل في المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا و"إسرائيل"، لمراقبة فك الاشتباك الاوندوف، لافتا إلى أن الجانب الروسي نسق هذه الخطة مع الطرف الإسرائيلي.

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