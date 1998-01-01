الحوراني : حالة إحباط تخيم على الشارع الفلسطينى بسبب فشل جولات المصالحة السابقه

رام الله / سما /

قال محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن هناك إحباط فى الشارع الفلسطينى بسبب فشل المصالحة فى العديد من المرات، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تكون هناك خطة فلسطينية تعتمد على مجموعة من المباديء التى يمكن تسميتها بمبادئ عادلة ومقبوله ولا يمكن لأحد أن يرفضها.



وأضاف الحوراني عبر برنامج وراء الحدث الذي يذاع على فضائية "الغد"، أن أول هذه المبادئ العادلة أن يكون هناك أتفاق على برنامج سياسي، مشيرًا إلى أن معظم الحوارات التى حدث فى قضية المصالحة لم يكن موضوع البرنامج السياسي ركن أساسي من أركان الحوار، حيث أن الحوار كان دائمًا يتحدث عن الموظفين عن تمكين الحكومة وغيرها.



وأوضح أن غياب ركن البرنامج السياسي من الحوار هو غياب استراتيجي فادح، لأن انهاء الانقسام يجب على أن يكون الاتفاق على برنامج سياسي، مشيرًا إلى أن ساحة الخلاف الفلسطينى عادت من تعددية الاختلاف والأهداف.



وأشار إلى أننا عندما نقول أن يكون الشعب الفلسطيني حكمًا علينا لنكسر مفهوم الاحتكار وأن يكون لأي طرف وصاية على الطرف الآخر.



وكان رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، عقد اجتماعًا مطولًا مع وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، لمناقشة الأفكار المصرية الخاصة بملف المصالحة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وضم الوفد عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، والوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح.