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فلسطين تشارك في الندوة الاقليمية لإنشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين

الأربعاء 01 أغسطس 2018 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك وفد حكومي يمثل وزارات الداخلية والمؤسسة الامنية ووزارة الخارجية والعدل والتنمية الاجتماعية والصحة والنيابة العامة في الندوة الاقليمية التي نظمتها الهيئة المستقلة للحقوق الانسان وبالتعاون مع منظمة الاصلاح الجنائي الدولية تحت عنوان انشاء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب في دولة فلسطين يومي ٣١/٧و ١/٨/٢٠١٨ في العاصمة الاردنية عمان وبمشاركة العديد من الوفود الدولية والعربية التي أنشأت الالية وهدفت الندوة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في انشاء الالية في فلسطين
اكدت هيثم عرار رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان ومنسقة المشاورات الوطنية لإنشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب على التزام دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها بعد توقيع السيد الرئيس على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بما في ذلك انجاز الوثيقة المرجعية للآلية.


كما اشاد عصام يونس رئيس مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لحقوق الانسان بجهود وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الشريكة المبذولة في هذه الاتجاه والعمل بمبدأ الشراكة والتكامل


من جهتها السيدة تغريد جبر المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية أشادت بالنموذج الفلسطيني والعمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وأكدت ان هذا النموذج احد النماذج الفضلى على مستوى العالم وشاركها الرأي جيمس هلينن رئيس مكتب المفوض السامي في فلسطين والذي قدم نصائح من اجل تطوير الوثيقة الفلسطينية.

#فلسطين #التعذيب

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