كاردشيان: كنت عارية حين اتصل بي ترامب (شاهد)

واشنطن / وكالات /

قالت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، إنها كانت عارية حينما اتصل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي.

كاردشيان، خلال استضافتها من قبل الإعلامي الشهير جيمي كيميل، عبر تلفزيون "abc"، قالت إنها كانت "عارية إلى حد ما"، حين تلقت اتصالا من ترامب يبلغها بقبول موافقته على طلبها بتخفيف السجن عن متهمة بقضايا مخدرات.

وتابعت بأنها طلبت من مساعديها توفير منشفة لها، حين ذهبت للإجابة على الهاتف.

وفي مطلع حزيران/ يونيو، أوضح البيت الأبيض أن ترامب وافق على طلب كاردشيان عندما زارته في مكتبه، ووجه بتخفيف الحكم عن مهربة المخدرات أليس ماري جونسون (63 عاما).

وكانت جونسون تقضي حكما بالسجن مدى الحياة، فيما لم يتم الكشف عن المدة التي خفف إليها الحكم.



وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن جونسون اعترفت بتهريبها المخدرات، إلا أنها كانت سجينة نموذجية بشهادة المسؤولين عن السجن، الذي قضت فيه 22 سنة.