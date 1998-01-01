العمل الصحي تبدأ بتوسعة مركز حلحلول الصحي ببناء طابقين إضافيين

الخليل / سما /

بدأت مؤسسة لجان العمل الصحي منطقة الجنوب بأعمال البناء في طابقين جديدين في مركز حلحول الصحي التابع وذلك بهدف الاستجابة للحاجة المتنامية على الخدمات الصحية والتأهيلية في المنطقة، وكذلك نتيجة للاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان في منطقة حلحول وإفتقارها للخدمات الصحية النوعية والشاملة وخاصة في خدمات التأهيل لذوي وذوات الإعاقة.

وأعمال البناء والترميم والصيانة داخل المركز سوف تشمل قسم الأشعة حيث سيتم قريباً إعادة إفتتاح القسم من خلال تزويده بأحدث الأجهزة الرقمية ليصبح من أبرز أقسام الأشعة المتطورة في المنطقة، وستطال أعمال التأهيل والترميم والبناء داخل المركز كذلك تأهيل مداخل المركز لجعلها ملائمة ومناسبة لحركة ذوي وذوات الإعاقة ولتمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات الصحية بكل سهولة ودون أي إعاقة تذكر، فيما ستشمل المرحلة الثانية من أعمال الترميم والتأهيل تزويد المركز بالأدوات الصحية والمعدات الطبية المناسبة لتقديم الخدمات الطبية الشاملة والنوعية لذوي وذوات الإعاقة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة.

من جهته أضح مدير منطقة الجنوب في مؤسسة لجان العمل الصحي الدكتور رمزي أبو يوسف، أن أعمال البناء للطابقين في المركز تأتي من تبرعات خاصة قدمها المجتمع المحلي، وبتبرع خاص وسخي من رجل الأعمال إبراهيم أبو يوسف "أبو فادي،" أما أعمال الترميم والتأهيل لمداخل المركز فهي بتمويل من القنصلية السويدية بالقدس، وأكد أبو يوسف على أهمية التعاون الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع وجميع المؤسسات الرسمية من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية والنوعية لمجتمعنا داعياً لتوظيف جميع الإمكانات أكانت موارد ذاتية أو خارجية لخدمة أبناء شعبنا وخاصةً في المناطق البعيدة والمهمشة والمصنفة ضمن مناطق (ج).

وأشار أبو يوسف إلى أن خدمات مؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة الجنوب تشمل منطقة بيت لحم ومنطقة الخليل وخاصةً المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل حيث تنفذ المؤسسة العديد من المشاريع والبرامج وتقدم خدماتها الصحية والتوعوية والتثقيفية داخل هذه المناطق البعيدة والمحاصرة ولاسيما في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وتأتي هذه أعمال التوسعة والبناء هذه في مركز حلحول الصحي ضمن فلسفلة مؤسسة لجان العمل الصحي، بتقديم أفضل الخدمات الصحية والنوعية والشاملة لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني.