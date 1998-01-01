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العفو الدولية: إسرائيل تتجسس على هواتف العاملين في المنظمة

الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: إسرائيل تتجسس على هواتف العاملين في المنظمة



القدس المحتلة / سما /

قالت منظمة العفو الدولية، إن الهواتف المحمولة للعاملين في المنظمة تعرضت للهجوم من قبل برمجيات تجسس إسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن المنظمة، قولها إن أحد موظفي المنظمة استُهدف ببرمجيات مراقبة إسرائيلية، مضيفة إلى عدد متزايد من الأمثلة على استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية للتجسس على عمال حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في الشرق الأوسط وما وراءه.

وأوضحت إنها تتبعت روابط خبيثة إلى شبكة من المواقع المرتبطة بمجموعة NSO وهي شركة مراقبة إسرائيلية متورطة في سلسلة من المحاولات الرقمية.

#العفو الدولية #إسرائيل #تجسس

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