اللقية: مقتل شاب وإصابة 3 في جريمة إطلاق نار

وكالات / سما /

قتل شاب وأصيب ثلاثة آخرين في قرية اللقية في منطقة النقب، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق النار.

وعلم أن الشاب عدي أبو عمار، ويبلغ من العمر 18 عاما، قد أصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مسشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وكان الشبان قد تعرضوا لإطلاق نار في شجار وقع بين عائلتين في قرية اللقية، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفاوتة.

وعلم أيضا أن الشرطة باشرت عمليات التمشيط بحثا عن مرتكبي الجريمة. وقالت إنها شرعت التحقيق في الملابسات.

وتتواصل في البلدات العربية مظاهر العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع في محاربة فوضى السلاح وجرائم إطلاق النار التي غالبا ما تؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات.