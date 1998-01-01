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61% من اليهود يؤيدون شن عملية عسكرية على غزة

الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
61% من اليهود يؤيدون شن عملية عسكرية على غزة



القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، أجراه مركز قياسات السلام في إسرائيل، تأييد غالبية اليهود في إسرائيل لشن حملة عسكرية على قطاع غزة.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، فإن 61% من اليهود يؤيدون شن عملية عسكرية على قطاع غزة، في حال تم خرق التهدئة الأخيرة. 

ووفقا لنتائج الاستطلاع، عبر 52% من الجمهور الإسرائيلي عن تأييدهم لقانون القومية، مقابل 40% قالوا إنه لا حاجة ولا ضرورة لهاذا القانون.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى تأييد غالبية اليهود في إسرائيل، بنسبة 70% لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الهاربين من المعارك في سوريا.

#استطلاع #حرب #غزة

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