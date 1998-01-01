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ترامب: إيران ستتحدث قريبا جدا مع أميركا

الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إيران ستتحدث قريبا جدا مع أميركا



واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا أن لديه "شعورا" بأن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون "قريبا جدا" مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الثلاثاء: "آمل في أن تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة إلى إيران. لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي، لدي شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا... أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضا".

وقد استغل الرئيس الأميركي الخطاب لكي يذكر مجددا بقراره سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران في العام 2015.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن انسحاب ترامب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 "غير قانوني"، وإن إيران لن تخضع بسهولة لحملة واشنطن الجديدة لتضييق الخناق على صادراتها النفطية.

وكان وزير داخلية إيران عبد الرضا رحماني فضلي قد رد في وقت سابق على عرض الرئيس الأميركي إجراء حوار مع القادة الإيرانيين، بقوله إن الولايات المتحدة "غير جديرة بالثقة"، في موقف عكس الكثير من التشكيك الذي لدى الإيرانيين إزاء الطرح الأميركي.

وقال وزير الداخلية الإيراني إن "أميركا غير جديرة بالثقة، فعندما تنسحب هذه الدولة بعنجهية وبشكل أحادي من الاتفاق النووي، فكيف يمكن الثقة بها".

وكان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن أي محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي.

ورفض الميجر جنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني عرض ترامب قائلا إن إيران ليست كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جعفري قوله "السيد ترامب، إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع“.

وأضاف "حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم".

وكان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن أي محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي.

#ترامب #ايران

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