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محكمة الاحتلال العليا تنظر في التماس وقف هدم "الخان الأحمر"

الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال العليا تنظر في التماس وقف هدم "الخان الأحمر"



القدس المحتلة / سما /

 تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس اليوم الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر.

وأفاد منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة، بأن جلسة المحكمة المذكورة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء إيجابية أو سلبية بشأن قضية قرية الخان الأحمر.

وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت الفلسطينيين بكل أطيافهم للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم، بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.

وأكد أبو رحمة، أن احتشاد المواطنين في الخان الأحمر للدفاع عن القرية المهددة بالهدم "يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها".

ولفت إلى أن اليوم يصادف مرور 44 يومًا على صمود أهالي الخان الأحمر، ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.

#الاحتلال #الخان الاحمر

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