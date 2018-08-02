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حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وتوقع بسقوط امطار بالغد

الأربعاء 01 أغسطس 2018 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وتوقع بسقوط امطار بالغد



رام الله - سما -

حالة الطقس ، اليوم الأربعاء يكون غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج، في حين يتوقع سقوط أمطار غدا.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/08/02: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاُ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/08/03: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/08/04: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس #رياح #امطار #غيوم

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