جيش الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويصادر اسلحة بالضفة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم تسعة مواطنين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وعرف من بين المعتقلين:



الصحفي محمد انور منى من حي زواتا غربي مدينة بعد مداهمة منزله.



وكان انور والذي يعمل مدير لاذاعة هوا نابلس المحلية بنابلس ومراسل وكالة انباء قدس برس قد امضى فترات عديدة بالاسر جلها في الاعتقال الاداري.



الشاب أنور طالب صنع الله من بلدة بيت أيبا غرب نابلس .



وشهدت بلدات عصيرة القبلية وسبسطية وسالم بقضاء نابلس اقتحامات من قبل دوريات الاحتلال .وزعم جيش الاحتلال ان الشبان القوا قنبلة باتجاه القوة دون وقوع اصابات.



وقال الجيش في بيان له ان قواته صادرت اسلحة خلال عمليات التفتيش جنوب الضفة الغربية.