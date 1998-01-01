تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

نيويورك / وكالات /

أشارَ رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير السويدي، أولوف سكوغ، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، إلى الأوضاع الراهنة في غزة، إذ حذّر من خطورة اندلاع حرب جديدة.

وقال سكوغ: "نحن نقترب كل يوم من نشوب حرب جديدة في غزة"، مُشدّدًا على أن "الوضع يزداد خطورة، خاصة بالنسبة للفلسطينيين في غزة (...) الوضع في غاية الخطورة، وأعتقد أن مجلس الأمن لم يفعل ما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بالملف الفلسطيني - الإسرائيلي".

وأردف سكوغ: "كل واحد منا سمع عن وجود خطة سلام، لكن لا أحد يعرف تفاصيلها، وتوجد شكوك كثيرة بشأنها".

وأضاف: "نعتقد أننا نبتعد يوميا عن السلام، وفي السويد عارضنا قانون القومية الإسرائيلي، ونعتبر أنه يأخذنا بعيدا عن طريق السلام".

وتنتهي رئاسة السويد الدورية لمجلس الأمن، عند منتصف ليلة اليوم، وتتولى بريطانيا رئاسة المجلس خلال آب المقبل.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، في 19 تموز الجاري، قانونا يعتبر أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، مع فقدان العربية لمكانتها لغة رسمية، ويشير إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي" ما يعني إقصاءً شبه تام للمواطنين العرب.