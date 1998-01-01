جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخاوف من حدوث حالات تمرد جماعية

الجنود البدو ينضمون إلى الدروز ويهددون بإنهاء الخدمة العسكرية

الثلاثاء 31 يوليو 2018 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنود البدو ينضمون إلى الدروز ويهددون بإنهاء الخدمة العسكرية



وكالات

ذكر موقع "كان الإسرائيلي" أن عدد من الجنود والضباط البدو انظموا إلى احتجاجات الضباط الدروز، حيث ينظرون في وقف أداء خدمتهم العسكرية إذا لم يتم تغيير القانون، وقال أحد الضباط البدو أنهم يشعرون بأن الدولة قد تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.

وأضاف الموقع أنه وفي غضون ذلك دعا رئيس أركان الجيش الجنرال "غادي ايزنكوت"، جميع قادة الجيش وجنوده الى إبقاء المسائل السياسية الخلافية خارج المؤسسة العسكرية، وجدد الجنرال ايزنكوت الالتزام بالحفاظ على كرامة الانسان بمعزل عن العرق والدين.

بدوره أعرب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف عن دعمه لأقوال ايزنكوت، مطالبا ترك القضايا السياسية والعامة المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون القومية خارج الجيش.

يشار إلى أن الكابتن عمير جمال من يركا بعث برسالة الى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، قال فيها: "قررتُ تعليق الخدمة العسكرية الدائمة احتجاجا على قانون القومية".

وكان  مسؤولون كبار في الجيش الاسرائيلي أعربوا عن مخاوفهم وخشيتهم من حدوث حالات تمرد جماعية من قبل أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في صفوف الجيش الاسرائيلي .

ووفقا لموقع يديعوت فقد أكد المسؤولون بأن هناك قلق من حدوث استقالات جماعية من جنود الجيش الاسرائيلي من أبناء الطائفة الدرزية والشركسية .

وفي الإطار ذاته فقد هدد ضابط درزي أخر صباح اليوم الثلاثاء بأن سيقدم استقالته من الجيش الاسرائيلي احتجاجا على قانون القومية، حيث نشر الملازم أول شادي زيدان الذي يشغل منصب نائب قائد سرية قيادة في الجبهة الداخلية منشورا على حسابه الشخصي بالفيس بوك كتب فيه " قررت التوقف عن خدمة هذه الدولة " 

#الجنود البدو #الدروز #القومية #تمرد

أخبار ذات صلة

50 من قيادات الأسرى ينضمون للإضراب

من بينهم سعدات وحسن سلامة والسيد .. 50 من قيادات الأسرى ينضمون للإضراب

سعدات

سعدات: تضحيات شعبنا لم تدفع السلطة تحكيم عقلها بإنهاء العقوبات عن غزة

غزة:كافة الخطوط المصرية خارج الخدمة ..الكهرباء 3 ساعات يوميا فقط

غزة: الدفاع المدني يحذر من أن إمكانياته خارج الخدمة هذا الشتاء ومناشدة الرئيس بالتدخل

الاحمد وهنية

الاحمد: ملفات الموظفين و المعابر والأجهزة الأمنية ستخضع لقانون الخدمة المدنية

اسرى لدى القسام

بالفيديو : القسام ينشر رسالة لعائلات الجنود المفقودين في غزة

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

الرئيس عباس يصادق على تعديلات قانون التقاعد العام

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة

بالاسماء.. وفد قيادي رفيع من حماس الخارج يلتحق بوفد الحركة في القاهرة

اسعاف- ارشيف

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة والغلاف لا زال مشتعلا بفعل البالونات الحارقة

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة