الجنود البدو ينضمون إلى الدروز ويهددون بإنهاء الخدمة العسكرية

وكالات

ذكر موقع "كان الإسرائيلي" أن عدد من الجنود والضباط البدو انظموا إلى احتجاجات الضباط الدروز، حيث ينظرون في وقف أداء خدمتهم العسكرية إذا لم يتم تغيير القانون، وقال أحد الضباط البدو أنهم يشعرون بأن الدولة قد تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.

وأضاف الموقع أنه وفي غضون ذلك دعا رئيس أركان الجيش الجنرال "غادي ايزنكوت"، جميع قادة الجيش وجنوده الى إبقاء المسائل السياسية الخلافية خارج المؤسسة العسكرية، وجدد الجنرال ايزنكوت الالتزام بالحفاظ على كرامة الانسان بمعزل عن العرق والدين.

بدوره أعرب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف عن دعمه لأقوال ايزنكوت، مطالبا ترك القضايا السياسية والعامة المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون القومية خارج الجيش.

يشار إلى أن الكابتن عمير جمال من يركا بعث برسالة الى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، قال فيها: "قررتُ تعليق الخدمة العسكرية الدائمة احتجاجا على قانون القومية".

وكان مسؤولون كبار في الجيش الاسرائيلي أعربوا عن مخاوفهم وخشيتهم من حدوث حالات تمرد جماعية من قبل أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في صفوف الجيش الاسرائيلي .

ووفقا لموقع يديعوت فقد أكد المسؤولون بأن هناك قلق من حدوث استقالات جماعية من جنود الجيش الاسرائيلي من أبناء الطائفة الدرزية والشركسية .

وفي الإطار ذاته فقد هدد ضابط درزي أخر صباح اليوم الثلاثاء بأن سيقدم استقالته من الجيش الاسرائيلي احتجاجا على قانون القومية، حيث نشر الملازم أول شادي زيدان الذي يشغل منصب نائب قائد سرية قيادة في الجبهة الداخلية منشورا على حسابه الشخصي بالفيس بوك كتب فيه " قررت التوقف عن خدمة هذه الدولة "