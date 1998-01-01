جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"أفلام إباحية" تتسبب في مقتل مسنّ

الثلاثاء 31 يوليو 2018 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أفلام إباحية" تتسبب في مقتل مسنّ



وكالات

أطلقت مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 69 عاما النار على زوجها وأردته قتيلا، بعد أن اكتشفت سرا أخفاه عنها في الفترة الأخيرة.

لم يكن ذلك السر خيانة تقليدية في الماضي البعيد، وإنما كان أفلاما وبرامج "للكبار فقط" اشترك الزوج القتيل في قناة خاصة لمشاهدتها، حيث جاء في تقرير الشرطة المحلية أن المواطنة، باتريسيا هيل، قتلت زوجها، فرانك هيل، البالغ من العمر 65 عاما عندما اكتشفت أنه اشترك في قناة تلفزيونية جديدة مختصة بالأفلام والبرامج الإباحية.

وقالت باتريسيا إنها تجادلت مع زوجها الذي أعاد الاشتراك في قنوات تلفزيونية للمواد الإباحية بعد أن ألغتها هي.

وطلبت باتريسيا من زوجها أن يغادر الحظيرة حيث تجادلا لكنه رفض، فذهبت إلى المنزل وأحضرت مسدسا، لتطلق النار على قدمه ورأسه، ولترديه قتيلا، ثم أعادت المسدس إلى المنزل، واتصلت بالشرطة للإبلاغ عن جريمة القتل.  

أخبار ذات صلة

فيديو: نجمة أفلام إباحية تتسبب في أزمة كبرى بقطر

نهاية مأساوية لممثلة أفلام إباحية شهيرة

نجمة “أفلام إباحية” تعلن دعمها لإسرائيل في قتل الفلسطينيين

سارة ابو فاشا - ارشيف

ملكة جمال مصر ترد على اتهامها بأنها ممثلة أفلام إباحية

ممثل أفلام إباحية مصريّ يطلب الزواج من الفنانة بشرى

ضابط بحرية أمريكي يشارك زوجته التمثيل في أفلام إباحية

ضابط بحرية أمريكي يشارك زوجته التمثيل في أفلام إباحية

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

الرئيس عباس يصادق على تعديلات قانون التقاعد العام

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

ما قصة نجمة جنوب أفريقيا شاشي نايدو التي منعها الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة

بالاسماء.. وفد قيادي رفيع من حماس الخارج يلتحق بوفد الحركة في القاهرة

اسعاف- ارشيف

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة والغلاف لا زال مشتعلا بفعل البالونات الحارقة

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة