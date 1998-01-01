بالاسماء.. وفد قيادي رفيع من حماس الخارج يلتحق بوفد الحركة في القاهرة

القاهرة / وكالات /

وصل اليوم الثلاثاء وفد رفيع من حركة حماس الخارج الى العاصمة المصرية القاهرة حيث يتواجد هناك ايضا وفد الحركة من غزة .

وضم الوفد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران ومن المتوقع أن تبدأ اللقاءات بين وفد الحركة والقيادة المصرية مساء اليوم أو غدٍ.

وكان مصدر قيادي من حركة "فتح"كشف في وقت سابق أن وفد الحركة، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، حمل إلى الجانب المصري ردوداً إيجابية بشأن الورقة الخاصة بإبرام اتفاق مصالحة نهائي مع حركة "حماس"، بينما قالت مصادر المصرية إنّ الوفد نقل موافقة صريحة على الورقة مع عدد من الملاحظات.