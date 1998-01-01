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الأحمد: دائرة المغتربين ستتبع للرئيس عباس.. ولن تعود مكتباً للجبهة الديمقراطية

الثلاثاء 31 يوليو 2018 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: دائرة المغتربين ستتبع للرئيس عباس.. ولن تعود مكتباً للجبهة الديمقراطية



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن دائرة شؤون المغتربين ستتبع في الفترة المقبلة للرئيس محمود عباس.

وأضاف الأحمد في حديثه لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء بأن هذه الدائرة كانت في السابق عبارة عن مكتب للجبهة الديمقراطية تقضي فيه الجبهة أنشطتها من خلال القيادي فيها تيسير خالد.

وأكد الأحمد بأن هذا القرار سيتم البدء به من مطلع سبتمبر المقبل من العام الجاري.

وكان الرئيس عباس قد أصدر قراراً في السابق بإعفاء القيادي في الجبهة الديمقراطية تيسير خالد من منصبه كرئيس لدائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

#الاحمد #دائرة المغتربين

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