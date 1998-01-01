جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فنزويلا رئيسا وشعبا يهنئون "عهد التميمي " بخروجها من الأسر

الثلاثاء 31 يوليو 2018 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنزويلا رئيسا وشعبا يهنئون "عهد التميمي " بخروجها من الأسر



رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، باسمه وباسم فنزويلا حكومة وشعبا، الطفلة عهد التميمي لمناسبة الافراج عنها من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ووصف مادورو، اعتقال التميمي بالباطل بسبب نضالها الشجاع ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وقال مادورو: "تغتنم حكومة فنزويلا هذه الفرصة لتعبر عن دعمها للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، ونجدد دعمنا لكفاح الشعب الفلسطيني، لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".


وأعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي الأحد، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدتها ثمانية أشهر لصفعها جنديا إسرائيليا.

#فنزويلا #عهد التميمي

أخبار ذات صلة

عهد التميمي- ارشيف

الملك "عبد الله الثاني" يضغط لاطلاق سراح "عهد التميمي"

عهد التميمي- ارشيف

الاحتلال يمدد اعتقال "عهد التميمي" ويعتقل والدها

فيديو ... "جنى التميمي" طفلة ترعب إسرائيل

جامعة الاقصى -ارشيفية

صيدم يؤجل زيارته لـ"غزة" والمهندس علي ابو شهلا رئيسا لمجلس الامناء

محمود الفروخ - ارشيف

وكالة "سما" تقرر تعيين د.محمود الفروخ رئيسا لتحرير الاخبار في الضفة والقدس

عهد التميمي وعائلتها - ارشيف

بالفيديو- "..الاحتلال يعتقل الطفلة عهد التميمي ووالدتها

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

الرئيس عباس يصادق على تعديلات قانون التقاعد العام

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

ما قصة نجمة جنوب أفريقيا شاشي نايدو التي منعها الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة

بالاسماء.. وفد قيادي رفيع من حماس الخارج يلتحق بوفد الحركة في القاهرة

اسعاف- ارشيف

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة والغلاف لا زال مشتعلا بفعل البالونات الحارقة

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة