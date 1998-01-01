فنزويلا رئيسا وشعبا يهنئون "عهد التميمي " بخروجها من الأسر

رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، باسمه وباسم فنزويلا حكومة وشعبا، الطفلة عهد التميمي لمناسبة الافراج عنها من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ووصف مادورو، اعتقال التميمي بالباطل بسبب نضالها الشجاع ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وقال مادورو: "تغتنم حكومة فنزويلا هذه الفرصة لتعبر عن دعمها للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، ونجدد دعمنا لكفاح الشعب الفلسطيني، لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".



وأعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تم الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي الأحد، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدتها ثمانية أشهر لصفعها جنديا إسرائيليا.