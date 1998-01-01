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غنيم يبحث مع السفير الهندي سبل التعاون المشترك

الثلاثاء 31 يوليو 2018 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، مع السفير الهندي لدى دولة فلسطين انيش راجن، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة اهمها قطاع الصرف الصحي، وبرامج تدريب بناء القدرات، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأطلع غنيم، خلال اللقاء الذي عقد في مقر السلطة بمدينة رام الله، السفير الهندي على اهم القضايا المرتبطة بقطاع المياه في فلسطين، والسيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، والازمة المائية التي يعيشها شعبنا نتيجة هذه السيطرة، والكارثة المحدقة في قطاع غزة في العام 2020، والذي يعاني من انعدام المياه الصالحة للشرب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز وتوطيد علاقة التعاون في مجالي المياه والصرف الصحي.

بدوره، قدم السفير انيش دعوة رسمية لرئيس سلطة المياه للمشاركة في المؤتمر الدولي الاول الذي تنظمه الهند في نهاية شهر ايلول وحتى بداية تشرين الاول، الذي يصادف ذكرى ميلاد القائد مهاتما غاندي، لتسليط الضوء على قضايا الصرف الصحي، والافاق المستقبلية في هذا المجال، بهدف طرح العديد من تجارب الدول المشاركة، ومناقشة التحديات التي تواجهها الى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

واعرب السفير انيش عن استعداد الهند تقديم الدعم اللازم في بناء مجال القدرات، وتحديدا في مجال الصرف الصحي من خلال التعاون مع سلطة المياه والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.

#مازن غنيم

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