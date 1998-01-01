التعليم بغزة تعلن بدء مشروعها لانتاج الدروس التعليمية المصورة في المنهاج

غزة / سما /

أعلن الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بدء مشروع انتاج الدروس التعليمية المصورة (صوت وفيديو) في المنهاج الدراسي الجديد الخاص بالثانوية العامة وبثها عبر موقعي إذاعة صوت التربية والتعليم وروافد التعليمي.

وقال ثابت: هذا تطور نوعي وإنجاز مهم أن يتم انتاج فيديوهات تعليمية معتمدة ضمن المنهاج الدراسي، وهي دروس ستقدم الخدمة التعليمية الجليلة للطلبة ضمن توجهاتنا المستمرة لادخال التكنولوجيا والاعلام في التدريس، لافتاً إلى أنه سيجري العمل لبث دروس للمراحل الدراسة كافة .

وأوضح ثابت خلال تكريمه المعلمين الذين يقدمون الدروس التعليمية في الإذاعة التعليمية بأن الوزارة تخطو نحو انتاج الفيديوهات التعليمية ولها تجربة ناجحة في مجال بث الدروس المسموعة عبر الإذاعة التعليمية التي لها صدى ايجابي واسع لدى الطلبة والجمهور الفلسطيني.

بدوره ذكر أ.معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بأن هذا العمل يأتي في إطار توظيفنا للإعلام الجديد واليوتيوب وكل المستحدثات والأساليب العصرية في العملية التدريسية، حيث سيكون المنتج فيديوهات دقيقية بها معلمين يشرحون المنهاج بشكل تسجيلي أو مباشر مع وضع نماذج أسئلة وتدريبات مع إجاباتها.

وأضاف: سيتم البدء في انتاج الفيديوهات التعليمية خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد استكمال تجهيز استديو خاص في هذا المجال ضمن ملحقات إذاعة التربية والتعليم، وهو استديو تم تدشينه بدعم من مؤسسة الإغاثة الاسلامية.

وقدّم الميناوي الشكر للإغاثة الاسلامية، كما شكر الأستاذ مدحت الزطمة مدير العلاقات العامة يالوزارة على جهوده في جلب مشروع الاستديو ومتابعته الحثيثة حتى إنجازه بالصورة المثلى، كما قدّم الميناوي الشكر للأستاذ فطين البنا مدير الاذاعة التعليمية وجميع الطاقم العامل في الإذاعة والمعلمين الذين يقدمون الدروس على جهودهم في هذا المجال .

وأوضح الميناوي أنه سيكون العمل في الأستديو بالتعاون مع عدة إدارات وهي الإشراف والعلاقات العامة والحاسوب بواسطة الاستعانة مع المعلمين الذين يقدمون دروس الإذاعة التعليمية ومعلمين متميزين في هذا المجال.

بدوره أكد أ.محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أن انتاج الفيديوهات سيكون عبر لجان مختصة تتضمن معلمين ومشرفين بحيث يتم انتاج مواد دقيقة واضحة تقدم الفائدة العلمية والتربوية السليمة للطلبة.

وخلال اللقاء استعرض مدير عام الحاسوب م.أسامة يونس ورئيس قسم التعليم الالكتروني م.أكرم فروانة رؤية إدارة الحاسوب في مجال استقبال وبث الدروس التعليمية المصورة عبر موقع روافد التعليمي من حيث التسجيل والتنظيم والبث لتكون متاحة للجمهور الفلسطيني بالشكل الفني والتقني السهل والجذاب.

وفي ختام اللقاء جرى تقديم الشكر لجميع العاملين في السلك التربوي ودعوتهم إلى التعاون وتقديم الاستشارة المناسبة لنجاح هذا التوجه الجديد لدى الوزارة، كما جرى تكريم المعلمين مقدمي البرامج التعليمية في إذاعة التعليم للعام الدراسي الماضي.

يشار إلى أن مشروع الوزارة الجديد الخاص بدروس الفيديو يهدف الى زيادة تحصيل الطلبة، ومساندة العملية التعليمية في الميدان والمدارس، والحد من الدروس الخصوصية، كما أنه سيتيح للطلبة الاستفادة من الدروس والاطلاع عليها في أي وقت وتقديم باقة من الشرح والأسئلة والتدريبات المعتمدة والرسمية من الوزارة.