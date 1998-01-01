ليس من بينها المال.. 4 عادات تجعل حياتك أكثر سعادة

التمتع بحياة صحية يعد من أهم أسباب الـ”سعادة”، وهو ما يمكن تحقيقه بتغيير بعض أنماط الحياة اليومية، اعتمادا على مجموعة من العادات التي ليس من بينها المال لحسن الحظ!

موقع “إليت ديلي”، رصد مجموعة العادات الكفيلة، بتحقيق أقصى قدر من السعادة على النحو التالي:

ـ الحركة الدائمة

الحركة الدائمة تجدد النشاط وتعني بالتالي شعورًا بالحيوية، لذلك يُنصح بممارسة الرياضة، وأخذ استراحة في أوقات العمل، لممارسة أنشطة بدنية، أو السير حول المبنى لبضع دقائق.

ـ فكر فيما حصلت عليه

لا تركز على ما ينقصك في الحياة، بل فكر بشكل أكبر في الأشياء التي حصلت عليها، وتذكر الأمور التي تشعر بالامتنان تجاهها.

ـ ابتسم دائمًا

الأشخاص الذين يتمتعون بحس الدعابة يعيشون لفترة أطول، وذلك وفقًا لدراسة نرويجية حديثة، كما أنهم يتمتعون بحياة صحية مقارنة مع الذين لا يضحكون، لذلك عليك أن تبحث دائمًا عن الأجواء المرحة، وعن الأشخاص الذين يرسمون الابتسامة بوجهك.

ـ قضاء الوقت مع من تحب

احرص على قضاء أطول فترة ممكنة مع الأشخاص الذين تحبهم، فهذا يعد أكبر مصدر للسعادة لما يوفرونه لك، من أجواء حب أنت بحاجة إليها.