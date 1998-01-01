بلدية غزة تكرم المتفوقين بالثانوية العامة من أبناء الموظفين

غزة / سما /

كرم رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة "التوجيهي" من أبناء الموظفين العاملين في البلدية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته دائرة العلاقات العامة والإعلام، بقاعة المجلس البلدي في المقر الرئيس، حضره إلى جانب رئيس البلدية أعضاء المجلس يعقوب الغندور وأحمد أبو فول وسمعان عطا الله وغادة العابد، وآباء وأمهات الطلبة العاملين في البلدية.

وهنأ حجازي الطلبة وذويهم بهذا التفوق في الثانوية العامة "التوجيهي"، وأكد أن هذا النجاح والتفوق هو ثمرة جد واجتهاد ودراسة على مدار العام، ولم يأت لولا اهتمام الأهالي وحرصهم على توفير الأجواء المناسبة والمريحة لأبنائهم الطلبة.

وبين أن البلدية ورغم الظروف القاهرة التي تمر بها، ستبقى راعية وداعمة للتميز والإبداع والتفوق دومًا، وفق الإمكانات المتاحة، باعتبار ذلك اللبنة الأساسية لبناء الوطن وصولا إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستمع الحضور إلى كلمات بعض الطلبة المتفوقين وآبائهم من الموظفين، والذين أشادوا بدورهم بموقف البلدية الداعم للمتفوقين والمبدعين، وحرص البلدية على ترك بصمة في هذا النجاح من خلال حفل التكريم وتوزيع الهدايا على الطلبة.

وفي نهاية الحفل؛ تم توزيع شهادات التكريم والتقدير على الطلبة، وتوزيع الجوائز النقدية عليهم، إضافة إلى تقديم شركتا جوال والوطنية مجموعة من الهدايا التذكارية عليهم.