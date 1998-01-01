جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

معاريف : الأسد يستعيد سيطرته على القطاع الحدودي مع اسرائيل

الثلاثاء 31 يوليو 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : الأسد يستعيد سيطرته على القطاع الحدودي مع اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

استعادت قوات الجيش السوري صباح اليوم الثلاثاء السيطرة على جميع الحدود السورية مع اسرائيل ، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة معارك شديدة مع قوات المعارضة التي كانت تسيطر على المواقع الحدودية .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فقد استعاد الجيش السوري سيطرته الكاملة على جميع الحدود السورية مع اسرائيل ، وذلك بعد غياب دام لأكثر من سبعة سنوات كانت تسيطر فيها تنظيمات المعارضة على تلك المناطق الحدودية .

هذا وقد تم رصد أرتال المدرعات التابعة للواء النمر التابع للجيش السوري وهي تتقدم للسيطرة على طول الحدود السورية مع اسرائيل.

أخبار ذات صلة

الجيش السوري يستعيد سيطرته على قرى شمال غرب سوريا

معاريف: وفاة والدة بشار الأسد إثر أزمة قلبية

حزب الله يعلن سيطرته على تلال شرق عرسال

الجيش العربي السوري - ارشيف

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

«داعش» يعلن سيطرته على حقل غاز الشاعر من الجيش السوري في حمص

حلب - ارشيف

الجيش السوري يعلن سيطرته التامة على كامل حلب

الأكثر قراءة اليوم

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

الطائرات الورقية - غزة

رئيس المجلس الإقليمي سدوت النقب: حماس تواصل التصعيد ونواصل الانجرار وراءها

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

قناص

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة