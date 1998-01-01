معاريف : الأسد يستعيد سيطرته على القطاع الحدودي مع اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

استعادت قوات الجيش السوري صباح اليوم الثلاثاء السيطرة على جميع الحدود السورية مع اسرائيل ، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة معارك شديدة مع قوات المعارضة التي كانت تسيطر على المواقع الحدودية .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فقد استعاد الجيش السوري سيطرته الكاملة على جميع الحدود السورية مع اسرائيل ، وذلك بعد غياب دام لأكثر من سبعة سنوات كانت تسيطر فيها تنظيمات المعارضة على تلك المناطق الحدودية .

هذا وقد تم رصد أرتال المدرعات التابعة للواء النمر التابع للجيش السوري وهي تتقدم للسيطرة على طول الحدود السورية مع اسرائيل.