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بالصور.. المخابرات السودانية تحرر عسكريين مصريين في ليبيا

الثلاثاء 31 يوليو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. المخابرات السودانية تحرر عسكريين مصريين في ليبيا



الخرطوم / وكالات /

أفاد مصدر أمني سوداني بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حرر اليوم مجموعة من العسكريين المصريين اختطفتهم جماعة مسلحة في ليبيا.

وأكد المصدر لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" أن جهاز الأمن والمخابرات نفذ في الساعات المبكرة من صباح اليوم "عملية نوعية" حرر من خلالها قوة مصرية مكونة من ضابط وأربعة جنود.

وأوضح المصدر أن العسكريين الذين تم تحريرهم كانوا قد اختطفوا من قبل مجموعة مسلحة عند الحدود السودانية المصرية الليبية، ثم نُقلوا بواسطة الخاطفين إلى داخل الجنوب الليبي.

وأشار المصدر إلى أن العملية نفذت بإشراف مباشر من المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله محمد.

المصدر: المركز السوداني للخدمات الصحفية

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