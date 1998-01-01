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صدمة ببلدة لبنانية.. يعود للحياة خلال التحضير لدفنه!

الثلاثاء 31 يوليو 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة ببلدة لبنانية.. يعود للحياة خلال التحضير لدفنه!



وكالات / سما /

 واقعة غريبة شهدتها إحدى البلدات اللبنانية، فبينما كانت عائلة تستعد لمراسم دفن أحد أفرادها، فوجئت بعودة "الميت" إلى الحياة مجددا.
وفي وقت كانت فيه عائلة قسطة بمنطقة مغدوشة بصيدا جنوب لبنان تستعد لمراسم دفن إبراهيم قسطة، الذي توفي السبت، فوجئ أهالي البلدة بإعلان العائلة عودة "الميت" إلى الحياة.

وبعد نعي العائلة لفقيدها بشكل رسمي وتحديد الاثنين موعدا لتشييعه، ومواعيد تقبل التعازي في البلدة، تراجعت العائلة عن بيان النعي، وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن بعد عودة قلب "الميت" إلى النبض مجددا.  

وشددت العائلة في بيان بعد ساعات على إعلان الوفاة، على أن "مشيئة الله أقوى من إرادة الإنسان"، وأنه "بصلوات الأحبة عاد قلب أبو شوقي يخفق من جديد، وهو حاليا بحالة مستقرة في المستشفى".

واعتذرت العائلة من الجميع، وشكرت كل من تعاطف  معها، معلنة "إلغاء النعي والمراسم المذكورة فيه".

وعبّر أهالي بلدة مغدوشة عن فرحتهم بخبر عودة "أبو شوقي" من الموت، بينما أشار آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتمال أن تكون عائلة "الفقيد" قد تسرعت في إعلان خبر الوفاة وتحديد مراسم الدفن.

#مقبرة #لبنان #الحياة

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