صفقة بين نتنياهو والمتدينين

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الإسرائيلية الحادية عشرة، عن وجود علاقة بين قانوني القومية والتجنيد، وبحسب شريط صوتي حصلت عليه القناة، قال رئيس حزب "ديغل هتوراة" موشيه غافني إن قانون القومية سيء، مضيفا اننا وافقنا عليه لان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إن هذا القانون مهم له.



وتابع غافني يقول إن نتنياهو يفعل بالتالي كل ما تطلبه الأحزاب الدينية بشأن قانون التجنيد.



وأشار غافني خلال جلسة لحزب "ديغل هتوراة" الأسبوع الماضي الى ان رئيس الوزراء نتنياهو اكد للأحزاب الدينية انه يحتاج الى قانون القومية.



وفي رد فعل الليكود علّق الحزب بالقول ان هذا ليس صحيحا، فيما صرحت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني بانه مقابل عدم المساواة للجندي الدرزي الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي سيمنح يهودي اعفاء من الخدمة العسكرية.



ومن جهته راى رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد ان نتنياهو باع جنود الجيش لليهود للمتزمتين دينيا "الحريديم" فقط لكي يستطيع ان يبيع الجنود الدروز.



بدوره قال النائب صالح سعد من المعسكر الصهيوني إن نتنياهو يكشف عن وجهه الحقيقي- إذ انه يبيع الدروز لليهود المتشددين دينيا.



وبناء على مطلب أكثر من 25 نائبا، تعقد الكنيست الأسبوع المقبل جلسة خاصة لمناقشة قضية قانون القومية.

