جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صفقة بين نتنياهو والمتدينين

الثلاثاء 31 يوليو 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة بين نتنياهو والمتدينين



القدس المحتلة / سما /

 كشفت القناة الإسرائيلية الحادية عشرة، عن وجود علاقة بين قانوني القومية والتجنيد، وبحسب شريط صوتي حصلت عليه القناة، قال رئيس حزب "ديغل هتوراة" موشيه غافني إن قانون القومية سيء، مضيفا اننا وافقنا عليه لان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إن هذا القانون مهم له.

وتابع غافني يقول إن نتنياهو يفعل بالتالي كل ما تطلبه الأحزاب الدينية بشأن قانون التجنيد.

وأشار غافني خلال جلسة لحزب "ديغل هتوراة" الأسبوع الماضي الى ان رئيس الوزراء نتنياهو اكد للأحزاب الدينية انه يحتاج الى قانون القومية.

وفي رد فعل الليكود علّق الحزب بالقول ان هذا ليس صحيحا، فيما صرحت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني بانه مقابل عدم المساواة للجندي الدرزي الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي سيمنح يهودي اعفاء من الخدمة العسكرية.

ومن جهته راى رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد ان نتنياهو باع جنود الجيش لليهود للمتزمتين دينيا "الحريديم" فقط لكي يستطيع ان يبيع الجنود الدروز.

بدوره قال النائب صالح سعد من المعسكر الصهيوني إن نتنياهو يكشف عن وجهه الحقيقي- إذ انه يبيع الدروز لليهود المتشددين دينيا.

وبناء على مطلب أكثر من 25 نائبا، تعقد الكنيست الأسبوع المقبل جلسة خاصة لمناقشة قضية قانون القومية.
 

أخبار ذات صلة

ترامب

مسؤول امريكي يكشف مزيد من التفاصيل عن صفقة القرن.. نتنياهو سيقبلها بشرط ..؟

صفقة شاملة.. حماس: إذا عرضت مصر التوسط في صفقة تبادل الاسرى سنرحب بذلك

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الرئاسة : صفقة القرن قد تتحول لـ "صفقة إقليمية"

ابو عبيدة : صفقة تحرير الاسرى مسالة وقت فقط

الجندي الاسير لدى حماس

«حماس» تستعجل «صفقة تبادل» مع إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

الطائرات الورقية - غزة

رئيس المجلس الإقليمي سدوت النقب: حماس تواصل التصعيد ونواصل الانجرار وراءها

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

قناص

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة