ثورة بيئية بعالم الأزياء .. ملابس طبيعية خالية من الكيماويات

وكالات / سما /

علت في الفترة الاخيرة اصوات في عالم الموضة تنادي لتقديم أزياء طبيعية وصديقة للبيئة وتخلو من المواد الكيماوية، مما بدأ يخلق ثورة بعض الشيء في سوق عالم الازياء الذي باتت سلعة تسودها المصالح الاقتصاية وجشع الارباح على حساب الفن والابداع والطبيعة والمناخ وحقوق الانسان والحيوان . تسعى هذة الفكرة لتكريس طرق واساليب الحياة المستدامة التي تساهم في تغيير حياة المجتمع للأفضل وترسيخ نهج جديد عصري وصديق للبيئة .

تحول في عالم الأزياء:

في هذا المجال تقدم شركة "George by cocccon" وهي شركة ألمانية هندية تطرح نمط وستايل مختلف يقوم على تطوير الحرير العضوي بالهند وصناعة الازياء المستدامة والعطوية الطبيعية 100% دون استخدام مواد كيماوية بتاتا ، وتتم العملية بطرق يدوية حرفية تقليدية دون استخدام الماكينات والآلات ، فمنتوجاتها عضوية وصديقة للبئية وغير عنفية بحيث يتم الاخذ بالاعتبار بعملية الحصول على الحرير الطبيعي على اتاحة الحياة لدودة القز في الشرنقة لتتحول الى فراشة وتطير دون قتلها كما يتم في الشكل المعتاد.

ويقول مؤسس الشركة "Georg Andreas Suhr" ان منتجاتنا عضوية بشكل تام حيث لا يتم استخدام السماد الكيماوي والمبيدات الحشريية خلال عملية زراعة القطن، كما لا نستخدم الصبغات الكيماوية من اجل الحصول على الالوان والطباعة على المنتوجات، كما انا العملية برمتها تتم بشكل يدوي تقليدي مما يساهم في دعم الطابع العام لمهنة النسيج التقليدية في الهند.لم يدخل السيد "Georg Andreas Suhr" هذا المجال الجديد بالصدفة بل هو صاحب باع طويل بمجال الازياء، فهو مستشار دولي في التصميم والإستشارات التجارية في برلين وبنغالور وبكين. ومنذ عام 2009 يزور الهند بشكل دوري لتبادل التصميم بين الثقافات. كما يكتب في مجلات الموضة الأوروبية عن صناعة الأزياء الهندية ويزور أسبوع الموضة الرئيسي في مومباي ودلهي. ومؤلف لمجلة تصميم رائدة POOL ويكتب أيضا عن التصميم الهندي والحرف اليدوية.

فكرة "George by cocccon" :

انا اعمل من زمن طويل ي مجال وأدارة الأزياء ، وفي صناعة الازياء، وارى انا السوق العالمي لن يقتصر عى اوروبا و امريكا ، لذا ادركت انه يجب التركيز على الجزء الشرقي من العالم مثل الصين والهند لأنه سيكون السوق الاضخم في مجال صناعة الازياء في بالعالم قريبا. ويضيف "Georg Andreas Suhr" لهذا توجهت الى الهند كونها بلد كبير وعريق وكذلك يتحدثوا الانجليزية ولذا ركزت على التصميم والازياء هناك ، وعملت على بناء شبكة علاقات ومقابلة مصممين أزياء وحضرت اسابيع الموضة في مومباي ونيودلهي بالهند، وبالفعل بدأت الكتابة عن عالم الازياء والمصممين بالهند.، وبالفعل أنا أعي تماما ان الجيل الحالي من الشباب بالعالم يرغبون بالمزج بين النمط الشرقي الهندي التقليدي والنمط الغربي الحديث ، وهذا طبعا ما اسعى إليه في الأزياء التي نطرحها ، فنحن نركز على المنتجات اليدوية المعمولة باليد وبخبرات ومهنية عالية وتكنبك وحرفية كبير ، وتجدر الاشارة بأن كل منطقة في الهند تتميز طريقة معينة في الرسم والنقش على الاقمشة وخياطتها وفكل رسمة تمثل قصة وثقافة المنطقة ، وقد قمت بدراسة هذة الاساليب ونقلتها من خلال الكتابة عنها في الاعلام الغربي في أوروبا.

طبيعة المنتوجات ...

تقدم "George by cocccon" أوشحة صيفية جميلة جدا وعصرية وشالات شتوية ايضا وربطات عنق رسمية وشبابية جميعها من الحرير الطبيعي الخالص ومصنعة بشكل يدوي في كل مراحلها في حتى في استخدام الالوان والصباغة دون اي مواد كيماوية ، كما يتم العمل قريبا على العمل على تصنيع الجينز العصري من هذة الانسجة .

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القضية الاخلاقية الاجتماعية .. تجذب الزبائن

يعد مشروع اجتماعي وانساني ايضا فنحن نعمل على توفير فرص عمل للعائلات التي تسكن في المناطق الفقيرة والنائية في الهند من خلال توفير فرص العمل لهم في هذا المجال التقليدي ودعمهم وتحسين مستوى معيشتهم وظروف عملهم، فنحن لدينا حوالي ثمانين عامل وعاملة يعملون كعمل دائم على مدار السنة ولدينا حوالي 40 عامل كعمل جزئي ، وهذة الفكرة تدعم ايضا فكرة استمرار ثقافة الانسجة والنسيج التقليدية في الهند وتوريث هذة العادات والتقاليد للاجيال القادمة، فنحن نساعدهم ونطور مهاراتهم ونعلمهم لمعرفة قيمة هذة الثروة التي لديهم ، ونعمل بشكل اساسي على اسمرار ابداعهم في مجال العمل اليدوي والحرفي الفريد والمتميز بعيدا عن عالم الازياء الذي اصبح بعتمد على الماكنات في عملية الانتاج مما يساهم في خسارة الكثير من الايدي العاملة الماهرة كما يمحو فكرة الابداع والحرفية والفن في عالم الازياء.

يوضح السيد "Georg Andreas Suhr" اكثر ما يميز منتجاتنا انها لاصحاب الذوق الرفيع كونها طبيعية 100% دون اي مواد كيماوية وكذلك انها يدوية الصنع ، فكل قطعة هي عبارة عن تحفة فنية ليس لها قطعة شبيه ابدا فهي قطعة فريدة من نوعها ومميزة وذات جودة عاليا ومظهر طبيعي وعضوي وعصري في آن واحد يواكب الموضة. كما انها تحافظ بشكل كبير على صحة البشرة والجسم وامتصاص الحرارة ولا تسبب أي حساسية ومضاعفات ابدا لمرتديها.

تلاقي منتوجات "George by cocccon" صدى ورواج لدى الناس في أوروبا خاصة انها تقوم على فكرة فلسفة اللآعنف الاخلاقية البيولوجية والانسانية من خلال عدم قتل الشرنقة وترك الفراشة تحيى، والعامل الثاني انها قطع طبيعية خالصة الصنع وبطرق يدوية دون اي ماكينات الكترونية ، وحتى الطباعة والرسم عليها بشكل يدوي، وهي تعمم ثقافة العمل اليدوي في الهند وتعدم الفقراء في المناطق النائية والمجتمعات المحلية والنسوية. فهناك عدد كبير اصبح يدرك اهمية هذة العوامل من ناحية انسانية وطبيعية وكذلك يرغبون هذة المنتوجات المميزة . ومنتوجاتنا تعرض في العواصم الاوروبية في بعض المتاجر. ورسالتنا اننا نقدم منتجات بديلة وفريدة ومميزة وهي صديقة وعادلة مع البيئة والانسانية ولا تقوم على فكرة الجشع التجاري والصناعي باستغلال الانسان وحقوق العمال والنساء والحيوان لصالح المكاسب والربح فقد.

ونحن نشارك في بعدد من المعارض في عالم الازياء في اوروبا وامريكا والعالم التي تعد نافذة رائعة لتسويق ونشر هذا التحول الحديث في عالم الازياء ونشر هذة الثقافة التي تقوم على مسألة غاية في الاهمية، وكان آخر مشاركاتنا في اسبوع الموضة في برلين في القسم الخاص بالازياء والمنتجاتت الطبيعية المستدامة والتي تقدم التغير والبديل عن التلوث الذي تنتجة صناعة الملبوسات التجارية التي تعتبر من أكبر مسببات التلوث في الوقت الحاضر .

العقابات .. واختلاف الثقافات

بالفعل ما قمت به هو العمل على تقديم التعليم لهذه المجموعات لتطوير منتوجاتهم اليديوية التقليدية وإضافة لمسات حديثة عليها . ولهذا قمت بتقديم المحاضرات لهم ما يحتاج الزبون في اوروبا ولمواكبة الموضة وماذا نستطيع ان نعمل سويا لنقل هذة المنتوجات للخطوى القادمة للامام . وفي مسألة الألوان ومزجها هناك تحدي وثقافة مختلفة في تفضيل الالوان بين الغرب والهند فالهنود يحبون الالوان المشعة التي تعكس ثقافتهم والطبيعة والبيئة . وهنا في اوروبا يفضلون الالوان الهادئة والداكنة بعض الشيء بحسب "Georg Andreas Suhr" .

واركز بشكل كبير على الازياء الطبيعة المستدامة والتي تقوم على انتاج واستخدام الالوان الطبيعة والخيوط والقمشة العضوية دون ادخال اي مواد كيماوية خلال عملية انتاج وتصنيع الازياء ، ولذا اهتم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات التي تدعم هذا النهج. فنحن نستخدم الحرير الخالص والطبيعي 100% دون استخدام اي مواد كيماوية في عملية الانتاج وحتى في الاقمشة والخيوط .

وفي منتجاتنا نهتم بشكل كبير بالمسألة الاخلاقية التي تعد قضية حساسة لنا حيث نعمل على عدم قتل دودة القز بالشرنقة خلال عملية انتاج واستخراج الحرير فنحن ننتطر بعد قطف الحرير على الشرنقة للتتحول الى فراشة وتطير ثم تبدأ عملية صناعة الحرير بشكل يدوي . وبهذا نحافظ على التوازن البيئي واللاعنفية ونبقي على حياة الفراشات