بعثة المنتخب العراقي تصل فلسطين غدا الأربعاء

رام الله /سما/

قالت نائب رئيس اتحاد كرة القدم سوزان شلبي، إنه من المتوقع وصول بعثة الأشقاء العراقيين إلى فلسطين يوم بعد غد الأربعاء.

وأشارت شلبي خلال مؤتمر عقده الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد بالرام، بحضور مدير دائرة الاتصالات التسويقية في شركة "جوال"، رانيا مرعي، والمدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نور الدين ولد علي، للحديث عن آخر التحضيرات الخاصة بالمباراة الودّية التي ستجمع "الفدائي" أمام شقيقه العراقي، يوم السبت المقبل، على إستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام الساعة الخامسة مساء، إلى أن اللجنة المكلفة أنهت كافة الترتيبات اللوجستية لاستقبال المنتخب العراقي وإقامة المباراة بالتعاون مع راعي المنتخب الوطني الأول "جوال".

وأضافت" تم الاتفاق بين الاتحادين الفلسطيني والعراقي على إقامة هذه المباراة الودّية على أرض فلسطين في التاسع من شهر أيار/مايو الماضي، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للواء جبريل الرجوب، وبعثة منتخبنا الوطني للعراق الشقيق"، مشيرة إلى أن إعلاننا عن هذه المباراة اليوم يأتي بعد أن تم تسجيل المباراة واعتمادها دولياً وقارياً، وسيديرها طاقم حكام من الأردن الشقيق.

وقالت شلبي:" هذا ليس اللقاء الأول بيننا، ومنتخبنا الوطني كان أول من تحدى الحصار المفروض على العراق، عندما لعب لقاءين وديين عام 2009 وسط حفاوة بالغة واستقبال كبير، متمنية على جماهيرنا الفلسطينية أن تقابل تلك الحفاوة بمثلها وزيادة."

وأكدت أن دخول الجماهير للمدرجات سيكون من خلال تذاكر رسمية، ولكنها ستكون مجانية للجميع تقديراً لهذا الحدث الهام، وسيتم الإعلان عن نقاط التوزيع لاحقاً.

وأشارت شلبي إلى دور القطاع الخاص في دعم رسالة منتخبنا والرسالة الرياضية بشكل عام، مطالبة بمزيد من التفاعل بين القطاع الخاص والحركة الرياضية، أسوة بشركة "جوال" والشركات والمجموعات الداعمة للحركة الرياضية الفلسطينية.

بدورها، قالت مرعي: يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في هذا الحدث الهام، والمتمثل بترتيبات المباراة الودّية التي ستجمع الفدائي مع أسود الرافدين.

وأكدت أن شركة "جوال" حريصة على المشاركة في كل ما من شأنه تطوير القطاع الرياضي الفلسطيني، من خلال إسهام الشركة بمجموعة من الرعايات والنشاطات في مختلف المناطق الفلسطينية، وبالشراكة مع الاتحادات الرياضية.

وأضافت مرعي: "تجربتنا في "جوال" برعاية الفعاليات الرياضية تمتد منذ تأسيس الشركة في العام 1999"، مشيدة بالعلاقة الوطيدة والاستراتيجية التي تربط بين "جوال" واتحاد كرة القدم الفلسطيني.

وتابعت" لقد أعددنا الخطط الكاملة لمشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا 2019، حيث سيرافق ذلك حملة ضخمة لدعم الفدائي في هذا المحفل القاري الهام."

وناشدت مرعي جميع الشركات والمؤسسات الفلسطينية للمساهمة في دعم الرياضة الفلسطينية، ورفع اسم فلسطين عالياً في المنافسات الرياضية المختلفة.

من جهته، قال ولد علي" لقد بدأنا الاستعدادات منذ بداية شهر تموز الجاري من خلال اقامة معسكرات داخلية ونتطلع إلى إقامة معسكرات خارجية، فبعد مباراتنا أمام المنتخب العراقي يوم السبت، ستكون هناك مباراة أمام افغانستان، كما تأكدت مباراتنا مع المنتخب القطري في قطر يوم الثلاثاء 11/9/2018، ومن المقرر أيضاً أن نخوض مباراة ودّية أمام البحرين في المنامة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر."

وأضاف، في شهر تشرين ثاني/نوفمبر منتخبنا سيخوض منتخبنا مباراة ودّية، وفي شهر كانون أول/ديسمبر هناك نية لإقامة بطولة غرب آسيا التي لم يتأكد موعدها بعد، وفي هذه الفترة سنقيم معسكراً تدريبياً في إحدى دول المغرب العربي قبيل انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات مطلع عام 2019.