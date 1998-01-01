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الشرطة تتعامل مع جسمين مشبوهين في جنين

الثلاثاء 31 يوليو 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بان الشرطة تلقت بلاغا من احد المواطنين في بلدة قباطية بعثوره على اجسام مشبوهة في ارضه الواقعة في الحارة الغربية من البلدة .

على الفور تحركت دورية قباطية الى المكان وعملت على تامين سلامة المتواجدين وابعادهم عن المنطقة لحين وصول خبراء هندسة المتفجرات، حيث تبين لدى وصولهم بان الاجسام المشبوهة عبارة عن لغمين ارضيين وتشكل خطرا على المتواجدين.

واكد البيان، بانه تم نقل اللغمين لمنطقة امنة والعمل على اتلافهما حسب الاصول .

وناشد البيان، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100) لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام أصولا .

#الشرطة

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