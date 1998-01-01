"إسعاد الطفولة" ينظم حفلا لاختتام دورتين للتطريز بالشبر

غزة / سما /

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة حفلاً ختاميا لدورتي التطريز بالشبر السيتان الذي عقدهما المركز ضمن جهوده في تعزيز دور المرأة وتنمية قدراتها وتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق دخل اقتصادي لأسرهن .

وحضر الحفل الذي أقامه المركز بمقره في حديقة البلدية؛ مديرة المركز فريال حلس، ورئيس قسم الأنشطة أمل الحاج أحمد، ومشرفة المهن الغزية مدربة الدورة سميرة حمزة، وعدد من المهتمات بالعمل النسوي، ولفيف من المشاركات في الدورة .

وقالت فريال حلس إن 40 سيدة شاركن في الدورتين على مدار ثلاثة شهور وتلقّين مهارات مختلفة في التطريز بالشبر السيتان وصناعة فنون وأشكال مختلفة من الشبر.

وأضافت أن المركز يهدف من خلال هذه الدورات لتنمية قدرات المرأة وتدعيم دورها في المجتمع وتحقيق دخل لها ولأسرتها وإكسابها مهارات وفنون مختلفة وتعزيز مكانتها في المجتمع المحلي ويعزز دورها الريادي .

وأقام المركز على هامش الحفل " رواق فني " لعرض كافة الأعمال التي تم إنتاجها خلال الدورة بهدف تعريف الزوار والمشاركين بالأعمال الفنية التي تم إنتاجها، وتسويق أعمالهن لدى المهتمين بهذه الفنون.

وتخلل الحفل عروضا للدبكة والفلكلور الفلسطيني ووصلات فينة مختلفة وتم في ختامه توزيع الشهادات على المشاركات في الدورة .