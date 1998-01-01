نزيف فيسبوك مستمر وزوكربرغ يخسر 660 مليونا من ثروته

وكالات / سما /

واصل سهم فيسبوك هبوطه الكبير في تداولات الاثنين في بورصة وول ستريت، وذلك بعدما فقد عملاق مواقع التواصل خُمس قيمته السوقية الأسبوع الماضي، كما حذر كبار مسؤولي الشركة من أن هوامش ربح الشركة ستنحدر لسنوات مقبلة نتيجة زيادة الإنفاق على تقوية حماية الخصوصية، وانخفاض أسواق الإعلانات في العالم.

وذكر موقع فورتشن الأميركي أن سهم فيسبوك هوى في بداية التداول اليوم بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 4% نتيجة استمرار قلق المستثمرين من تحذير الشركة من انخفاض هوامش أرباحها، وتوقع مسؤوليها تباطؤ النمو.

وكانت فيسبوك سجلت الخميس الماضي أكبر خسارة في تاريخ البورصة الأميركية بالنسبة لشركة واحدة في يوم واحد؛ إذ خسرت 119 مليار دولار، بعدما هوى سهمها 19% مع افتتاح التداول.

ويقول خبراء ماليون إن الانهيار في سهم فيسبوك جاء بعد يوم واحد من إعلان الموقع أرباحا مخيبة للآمال في الربع الثاني من العام الجاري، وتوقُّع الشركة انخفاض هوامش الربح لسنوات عديدة.

وقالت فيسبوك إن هامش أرباحها سيتراجع بنحو 35% في أكثر من عامين مقبلين، كما زاد إجمالي النفقات في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه من عام 2017.

وأدت هذه التطورات إلى فقدان الرئيس التنفيذي لفيسبوك ومؤسسه مارك زوكربرغ لنحو 660 مليون دولار من ثروته الشخصية، حسب مؤشر وكالة بلومبيرغ لثروة المليارديرات.

ويمتلك زوكربرغ أسهم في الشركة بقيمة 14 مليار ونصف المليار دولار، وتراجع مؤسس فيسبوك في قائمة كبار مليارديرات العالم من المرتبة الثالثة إلى السادسة.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة فيسبوك -حتى الساعة- 487.5 مليار دولار، وهو ما يعني أنها تراجعت 27.7 مليار دولار منذ 24 يوليو/تموز الحالي.

ورغم اندلاع فضيحة الخصوصية المرتبطة بملف شركة كامبريدج أناليتيكا، وتسريبها بيانات الملايين من رواد فيسبوك، وخضوع الشركة الأخيرة لتحقيقات في أوروبا وأميركا بشأن حماية الخصوصية؛ فإن المستثمرين لم يسارعوا حينها إلى بيع أسهم فيسبوك التي بحوزتهم إلا بعد إعلان الشركة أرباحها، وتحذيرها من انخفاض متوقع في هوامش أرباحها ونموها في السنوات المقبلة.